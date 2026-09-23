$!Leticia Rodarte habla para VANGUARDIA sobre su llegada a la Secretaría de Cultura de Coahuila

Hace un mes Leticia Rodarte Rangel tomó las riendas de la Secretaría de Cultura de Coahuila, Su llegada al puesto ocurre en un momento donde la dependencia hubo avances en algunos rubros, pero perdió presupuesto, programas y comunicación con el gremio artístico. A la par, el trabajo de la funcionaria al frente del Instituto Municipal de Cultura (IMCS), oficina que dejó este mismo periodo, fue bien recibido. Con estas expectativas y antecedentes, en VANGUARDIA tuvimos la oportunidad de conversar brevemente sobre los primeros pasos que ha dado en esta encomienda, las posibilidades que llegan y aspectos sobre su perspectiva de la cultura en Coahuila. Cuando el Gobernador [Manolo Jiménez] te hizo la invitación para dirigir la Secretaría de Cultura ¿tuviste alguna duda? Yo siempre he estado comprometida con el trabajo artístico y cultural en Coahuila. En ningún momento dudé. Sabía del compromiso que representaba, sin embargo siempre estuve con eso en mente para poder llevar a cabo, ahora a nivel estatal, esta actividad.

¿Cuántos años tienes de trayectoria en la gestión cultural? Más de 40. Ha sido un trabajo casi desde jovencita. Posteriormente, de manera profesional, inicié en el Tecnológico de Monterrey, de ahí fui invitada a trabajar en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahí empecé a trabajar en proyectos especiales, después se me invita a ser titular del área. Fue muy bonito tiempo, donde pude convivir con muchos de los jóvenes y llevamos a cabo mucha actividad cultural. Luego me invitan a Municipio. Fue un trabajo hermoso, me sentí muy contenta de poder colaborar con la comunidad saltillense, de poder llevar a cabo esta descentralización del arte y la cultura hacia todos los rincones de nuestra ciudad. Eso creo que fue un sello importante de las administraciones en las que estuve trabajando. Y ahora que me invitan a ser parte del proyecto cultural del estado, me siento lista para llegar a todos y cada uno de los rincones de Coahuila. Al momento de dejar la dirección del IMCS, ¿te quedaste con las ganas de ver la concreción de algún proyecto? Creo que lo que dejamos ya estaba consolidado. Me quedé con las ganas de que sigan estos proyectos, eso sí. Espero que así sea, que tengan una continuidad. Proyectos como la Compañía de Ópera de Saltillo, que dio excelentes resultados, no nada más en Saltillo, sino que a nivel nacional poco a poco se fue posicionando muy bien. En Monterrey tuvimos mucha participación. Es una grata sorpresa que nos hayan invitado como participantes directamente del Festival Cervantino, no tuvimos que pasar por alguna convocatoria. Eso habla del nivel que trae la Compañía. En cuanto a la Orquesta Metropolitana de Saltillo, obviamente es resultado del crecimiento de Saltillo y que la ciudad se merecía una orquesta propia. Por eso creamos esta orquesta de cuerdas que ha tenido mucha aceptación. Menciono también la Compañía Folklórica Ixtle Coahuila y los festivales que también tuvieron mucho arraigo.

Ya va para el mes que estás en esta oficina... Casi, siento que tengo seis meses ya (entre risas). ¿Qué has observado de la Secretaría en este tiempo? Fíjate que llegué haciendo un diagnóstico y ver desde qué punto partimos. Realizamos un acercamiento con las distintas regiones que conforman nuestro estado. Tuvimos una reunión vía Zoom con los coordinadores de las regiones para entregarles un instrumento que nos ayude a conformar cada zona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus necesidades y los focos donde podemos empezar a trabajar. Eso ya lo están trabajando, para que nos la hagan llegar a fines de este mes y poder empezar, ahora sí, a ver todo lo que nos arrojó este diagnóstico y desarrollar un plan cimentado, para llegar a las regiones con una base en mano.

Respecto a los proyectos de más envergadura de la Secretaría, como convocatorias, programas, becas, ¿qué has observado sobre su desarrollo actual? ¿Hay algo que se le deba poner atención o fomentar? Creo que empezamos muy bien con estas convocatorias que lanzamos [del Programa de Fomento a las Artes Escénicas] para poder fortalecer un poco más a nuestros artistas y creadores en las artes escénicas. Acercarnos a la comunidad artística también significa decir “estamos con la voluntad de ayudarlos”. Estas convocatorias me parecen un buen inicio. Posteriormente tendremos otro tipo de convocatorias que se alineen con otras disciplinas. Por lo pronto iniciamos con esto. Pensando en proyectos como convocatorias de cine, cortometraje, artesanía, esfuerzos que están distribuidos en la Secretaría ¿en qué estado se encuentran? Estoy llegando y apenas empapándome. Por eso te digo que siento que parecen seis meses, porque me faltan horas al día para enterarte exactamente cómo va cada cosa. Premios, programas o convocatorias que ya se habían lanzado. Poco a poco me estoy involucrando en las áreas. Actualmente la convocatoria para Notre Dame de Paris ha tenido gran éxito, ya tenemos más de 80 personas inscritas. Sabemos que de repente la gente lo deja para última hora, pero ahora sí se aplicaron, y el día de mañana vamos a tener un gran casting.

Hablas de cómo ampliaron el margen de acción en el IMCS para incidir en las colonias de Saltillo, fuera de los núcleos donde se desarrolla la cultura en la ciudad. En Coahuila estos núcleos están concentrados en Saltillo, Monclova y Torreón. Ya mencionaste también la colaboración con las regiones, pero ¿qué hay del carácter rural de un buen porcentaje del estado? ¿Han considerado cómo acercarse a esos espacios? Sí, poco a poco, hemos tenido acercamiento, por ejemplo, con empresas socialmente comprometidas, que están haciendo un trabajo excelente en algunos de estos ejidos. Te puedo comentar del caso de General Cepeda, donde hay una empresa que está trabajando muy de la mano con los ejidos, llevando gran actividad cultural y apoyo, trayendo inclusive a niños hasta acá a Saltillo para que formen parte de la apreciación artístico-cultural que tenemos. Yo creo que la unión hace la fuerza y tenemos que estar apoyados en instituciones, en compañías que tengan ese deseo de poner su granito de arena y entre todos llevar a cabo esto. Me imagino que ser la Coordinadora General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC y la directora del IMCS fueron cosas muy diferentes, y lo mismo pasa ahora con la Secretaría de Cultura... Si... Pero específicamente ¿qué experiencias de ser directora del IMCS te están ayudando en este momento? La experiencia de descentralizar. De pronto haber tenido todo concentrado en ciertos lugares, por ejemplo Plaza de Armas; algunos de los teatros, centros culturales, y el haber llevado toda esta actividad cultural a ciertos ejidos, como a las colonias y los centros comunitarios te abre la perspectiva y el panorama de cómo debe ser el trabajo ahora a nivel estatal. Así como se hizo a nivel municipal, nada más que la extensión territorial de nuestro estado es inmensa. Y así de titánico va a ser el trabajo de la Secretaría. Pero traemos toda la intención de ir paso a paso y poder introducirnos en todos nuestros municipios.

Parte de ese esfuerzo por descentralizar la cultura implica el permitir que las expresiones culturales de estas zonas tengan un lugar para desarrollarse. De tu experiencia en el municipio ¿qué sorpresas te llevaste al ver el desarrollo cultural de la comunidad? Creo que la comunidad está agradecida con todo este trabajo. Es un trabajo que sin el apoyo de nuestro gobernador, Manolo Jiménez, y sin el apoyo de las presidencias municipales, a mí me tocó trabajar en Saltillo, no se habría logrado. Mi percepción es que la gente estaba agradecida de que se hubiera llevado a cabo esta reactivación cultural para todas estas disciplinas para todo tipo de gente. De repente se estaba trabajando para, no sé, la gente adulta que gustaba del teatro, o los jóvenes en tal rubro. Ahora se amplió este alcance de disciplinas, llevándolas a todos los rincones. Creo que eso sí lo apreció y se involucró mucho la gente. ¿Cómo se amplía esa visión, el ver fuera de las estructuras convencionales de la cultura y las artes? Precisamente atendiendo las necesidades y escuchando mucho a nuestros artistas y creadores. Sabemos que había necesidades para los jóvenes, de expresión artística, es por eso que se conformó una coordinación de arte urbano, que superó expectativas. Se está llevando a cabo de una manera muy profesional, donde esta comunidad se siente muy atendida, ha respondido de manera excelente y les hemos podido proporcionar los espacios para que puedan expresarse. Y así es, sentándote y escuchando.