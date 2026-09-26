POLITICÓN: Todo está muy raro en la adjudicación de AHMSA... ¿Ancira está detrás?

Así pues, lo primero que debe decirse en torno a lo ocurrido ayer, en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles , de la Ciudad de México, es que AHMSA no fue adjudicada, ni siquiera “de forma provisional”. Lo que ocurrió más bien, es que la jueza Ruth Haggi Huerta García se prestó a una rara maniobra: prolongar artificialmente el proceso de subasta al menos por dos semanas más. ¿Con qué propósito? Eso es parte de las rarezas de este caso.

Todo está muy raro en la celebrada “adjudicación” de AHMSA , realizada ayer a la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) , empresa representada por José Arturo Domínguez Arteaga. Para empezar, resulta que el empresario no depositó la garantía de seriedad que, en teoría, era un requisito indispensable para desahogar la audiencia judicial. Luego hay que decir que tampoco presentó ningún documento que probara su solvencia o avalara la existencia de los mil 400 millones de dólares que ofreció. Y para rematar, hay que resaltar que, en sus primeras declaraciones dijo textualmente que había ofrecido “el doble de lo que querían”.

III. ¿SERÁ CAPAZ?

Pero eso no es todo: los especialistas financieros coinciden desde ayer en señalar que no hay forma de que José Arturo Domínguez y CIESA puedan probar, ni en los 10 días hábiles que les dio la jueza, ni en 10 años, solvencia para pagar el monto que ofrecieron. Y no se trata de mala voluntad sino de análisis duro: no hay evidencia pública de que el postor, o la empresa que representa, posean siquiera activos por mil 400 millones de dólares. Así que la oferta realizada ayer solo se explicaría de una forma: está actuando como prestanombres. Y ayer mismo comenzaron a surgir voces diciendo que quien estaría detrás de él sería el mismísimo Alonso Ancira.

IV. BURLA MONUMENTAL

Nada resultaría más absurdo y agraviante que el hecho de que se actualizara tal hipótesis. Cuestión de recordar que esta historia comenzó por una obsesión del expresidente Andrés Manuel López Obrador: expulsar a Ancira de la acerera, obsesión que incluso llevó al encarcelamiento del exmandamás de AHMSA. Por desgracia, la especie suena creíble, pues la especialidad de Ancira es justamente la trampa descarada y cínica. Habrá que seguir atentos.

V. MEDIDA RECAUDATORIA

Crece la molestia en la FCA contra Jesús Alberto Montalvo, director de Planeación de la UAdeC, luego de que informara unilateralmente a los recién egresados que quienes no aprobaran el Examen General para el Egresado de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL no podrían tramitar su título. El detalle es que el Reglamento General Académico contempla seis opciones de titulación, por lo que reducirlas es un acto arbitrario. Más cuando examen y diplomado de preparación cuestan casi 7 mil pesos y cerca de la mitad de los egresados no aprobó el EGEL, los estudiantes sospechan que, detrás de esta novedosa interpretación de la normativa, en realidad hay un interés recaudatorio.

VI. TOLERANCIA CÓMPLICE

Además, es extraño que Montalvo comunicara la medida, pues ni siquiera dirige la FCA, aunque al parecer eso no le impide asumir atribuciones ajenas. Más grave aún es que, cuando los estudiantes le pidieron el fundamento legal de la supuesta obligatoriedad, respondiera llamando “burros” a quienes no aprobaron el EGEL. Montalvo no llega limpio a esta polémica: antes ha sido objeto de señalamientos por corrupción. Si pese a tantos antecedentes nadie le pone un alto, la tolerancia solo podría entenderse por complicidad.

VII. LA NATURALEZA

El poder rara vez arma un foro para discutir sus propios límites. Resulta común que representantes del Ejecutivo y los legislativos aprovechen un foro sobre autonomía para posicionarse, presumir resultados y hablar con pose de superioridad. Son esos poderes los que aprueban leyes, reparten presupuestos y realizan nombramientos; también los que, por naturaleza, buscan ampliar su espacio y reducir contrapesos. Puede criticarse que ignoraran el tema y la falta de conocimiento jurídico, pero no sorprendernos. Lo incomprensible ocurrió del otro lado de la mesa: Jesús Sotomayor, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, tampoco defendió ni explicó la autonomía del órgano que encabeza.