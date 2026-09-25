Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio

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    Saltillo: Alertan sobre urgencia de atender la salud mental; recomienda capacitar a la sociedad en prevención del suicidio
    La certificación de INTRA impartida en la Facultad de Trabajo Social, tiene valor curricular. LUCÍA PÉREZ PAZ

Advierten especialistas que esta problemática requiere un compromiso comunitario e institucional capaz de identificar los factores de riesgo

Como parte de estas acciones para la prevención del suicidio, la asociación INTRA convocó a una certificación intensiva de seis horas realizada en el auditorio de la Facultad de Trabajo Social, en Saltillo.

El programa, diseñado para el público en general, docentes, familias y medios de comunicación, no requiere formación previa en el área de la salud. Se indicó que la capacitación enseña el manejo de terminología adecuada, reconocimiento de factores de riesgo, protocolos de contención en crisis suicidas y mecanismos de derivación a nivel estatal y nacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/imss-aborda-prevencion-del-suicidio-en-conferencia-en-saltillo-CG23707140

De acuerdo con cifras emitidas por clínicas y hospitales del Estado, Coahuila acumula 199 atenciones médicas por intento de suicidio en lo que va de 2026.

La información oficial, revela que los registros hospitalarios y de consulta por intento de suicidio en Coahuila muestran una constante donde más del 64 por ciento de las atenciones corresponden a mujeres.

Ante esta situación, psicólogos de INTRA han indicado la necesidad de dar contención en momentos de crisis.

Se indicó que los asistentes al curso pueden acceder a una constancia de participación con valor curricular enfocado en responder a exigencias específicas de contención en centros de trabajo. Asimismo, la agrupación prevé lanzar posteriormente diplomados con enfoque de investigación para consolidar una base de datos sobre la materia en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-mes-de-la-prevencion-suicidios-en-saltillo-ya-superan-promedio-mensual-FH23604302

ALCANCE DE LA JORNADA Y CANALIZACIÓN DE PERSONAS

En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, se indicó que la poblaón ha mostrado interes por el tema. La caminata conmemorativa realizada este 10 de septiembre reunió a cerca de 60 personas pertenecientes a colectivos, instituciones educativas y grupos de senderismo.

Por su parte, el conversatorio y cinecafé efectuados en la Facultad de Trabajo Social contaron con la asistencia de aproximadamente 50 personas de diversos perfiles, incluyendo amas de casa y docentes.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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