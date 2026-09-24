Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión
Arizona ya registra pacientes involucrados en el litigio.
Los medicamentos GLP-1 (Ozempic y Mounjaro) se han convertido en una de las opciones más utilizadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control del peso. Sin embargo, su creciente popularidad también ha generado demandas relacionadas con posibles efectos adversos, entre ellos problemas graves de visión.
Uno de los principales puntos de la disputa legal es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, conocida como NAION, una enfermedad que puede provocar una pérdida repentina de la visión.
AUMENTAN LAS DEMANDAS CONTRA LOS FABRICANTES DE GLP-1
En Estados Unidos existen distintos procesos judiciales relacionados con medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, fabricados por Novo Nordisk y Eli Lilly.
En diciembre de 2025, el Panel Judicial de Litigios Multidistrital de Estados Unidos creó un proceso específico para centralizar demandas relacionadas con GLP-1 y casos de NAION. Los demandantes sostienen que el uso de estos medicamentos estuvo relacionado con la pérdida de visión y cuestionan la información de seguridad proporcionada por los fabricantes.
De acuerdo con la información publicada por La Voz, el número de demandas relacionadas con los GLP-1 ha aumentado y ya se acerca a 4 mil casos en los diferentes litigios.
ARIZONA YA TIENE CASOS RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE VISIÓN
El incremento de demandas también alcanza a Arizona, donde abogados especializados en estos procesos aseguran haber recibido numerosas consultas de personas que reportan complicaciones después de utilizar medicamentos GLP-1.
Entre los casos señalados se encuentran pacientes que aseguran haber sufrido una pérdida repentina e irreversible de la visión.
Además de la NAION, las demandas contra estos medicamentos incluyen otras complicaciones que los pacientes atribuyen a sus tratamientos, como gastroparesia, problemas intestinales, enfermedades de la vesícula biliar y pancreatitis.
¿LOS GLP-1 PUEDEN PROVOCAR CEGUERA?
La relación entre los medicamentos GLP-1 y la NAION todavía no está completamente establecida.
Algunas investigaciones han encontrado una posible asociación entre la semaglutida y esta enfermedad ocular. Un análisis incluido por la Academia Americana de Oftalmología señala que un estudio con 16 mil 827 pacientes encontró una mayor incidencia de NAION entre quienes recibieron semaglutida. Sin embargo, la propia literatura médica señala que la relación continúa siendo objeto de debate.
La NAION ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico y puede causar una disminución repentina de la visión. No todos los casos terminan en ceguera total.
FABRICANTES NIEGAN UNA RELACIÓN DIRECTA
Novo Nordisk y Eli Lilly han rechazado que exista una relación significativa entre sus medicamentos y la NAION, mientras continúan los procesos legales.
Los fabricantes han señalado que la seguridad de los agonistas de los receptores GLP-1 ha sido evaluada en ensayos clínicos y estudios observacionales, y que los riesgos conocidos aparecen en el etiquetado aprobado de sus productos.
Por ello, el litigio actual busca determinar, entre otros aspectos, si existió una relación entre los tratamientos y las lesiones reportadas, así como si las advertencias proporcionadas a los pacientes fueron suficientes.
¿QUÉ HACER SI HAY CAMBIOS EN LA VISIÓN?
Ante una pérdida repentina de visión, visión borrosa o cualquier cambio visual después de utilizar un medicamento, especialistas recomiendan buscar atención médica de inmediato.
La evidencia disponible todavía no permite afirmar que los GLP-1 sean una causa directa de NAION. Por ello, cualquier decisión sobre iniciar, modificar o suspender un tratamiento debe realizarse con un profesional de la salud.