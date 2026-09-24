Ozempic y Mounjaro, bajo la lupa por casos de pérdida de visión

Los medicamentos GLP-1 ( Ozempic y Mounjaro ) se han convertido en una de las opciones más utilizadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control del peso. Sin embargo, su creciente popularidad también ha generado demandas relacionadas con posibles efectos adversos, entre ellos problemas graves de visión.

Uno de los principales puntos de la disputa legal es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, conocida como NAION, una enfermedad que puede provocar una pérdida repentina de la visión.

AUMENTAN LAS DEMANDAS CONTRA LOS FABRICANTES DE GLP-1

En Estados Unidos existen distintos procesos judiciales relacionados con medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, fabricados por Novo Nordisk y Eli Lilly.

En diciembre de 2025, el Panel Judicial de Litigios Multidistrital de Estados Unidos creó un proceso específico para centralizar demandas relacionadas con GLP-1 y casos de NAION. Los demandantes sostienen que el uso de estos medicamentos estuvo relacionado con la pérdida de visión y cuestionan la información de seguridad proporcionada por los fabricantes.

De acuerdo con la información publicada por La Voz, el número de demandas relacionadas con los GLP-1 ha aumentado y ya se acerca a 4 mil casos en los diferentes litigios.

ARIZONA YA TIENE CASOS RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE VISIÓN

El incremento de demandas también alcanza a Arizona, donde abogados especializados en estos procesos aseguran haber recibido numerosas consultas de personas que reportan complicaciones después de utilizar medicamentos GLP-1.

Entre los casos señalados se encuentran pacientes que aseguran haber sufrido una pérdida repentina e irreversible de la visión.

Además de la NAION, las demandas contra estos medicamentos incluyen otras complicaciones que los pacientes atribuyen a sus tratamientos, como gastroparesia, problemas intestinales, enfermedades de la vesícula biliar y pancreatitis.