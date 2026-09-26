¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    ¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ
    Jugadores de Lobos compartieron la celebración con la afición tras conseguir su primera victoria de la campaña. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La Jauría rompió una racha de tres derrotas gracias a una anotación de 40 yardas de Néstor Molina en el último cuarto

Después de tres jornadas sin conocer la victoria, los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) encontraron finalmente el triunfo en la Liga Mayor de ONEFA. La Jauría derrotó 21-14 a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) este viernes en el Estadio Jorge Castro Medina, dentro de la semana 4 de la temporada 2026.

El partido tuvo un desarrollo parejo, especialmente durante la primera mitad, con ambos equipos alternando el control del marcador. La igualdad se mantuvo hasta el último cuarto, al que llegaron con la pizarra empatada 14-14.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/nick-bosa-prende-las-alarmas-en-san-francisco-49ers-perderan-a-su-estrella-varias-semanas-CE23726136

Fue entonces cuando Lobos encontró la jugada que terminó por cambiar el rumbo del encuentro. Néstor Molina recibió la oportunidad y recorrió 40 yardas hasta las diagonales, colocando a la UAdeC nuevamente al frente con el 21-14.

$!¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ

La anotación desató el festejo en las tribunas del Jorge Castro Medina, donde la afición universitaria esperaba desde el inicio de la campaña una victoria. Tras el touchdown, la defensa de Lobos asumió el protagonismo y consiguió contener los intentos de respuesta de los visitantes.

En los minutos finales, la Jauría también supo administrar el reloj. Una conversión de primero y diez cerca del cierre permitió a los locales consumir segundos importantes, mientras el quarterback José Luis Machorro tomó la decisión de hincarse en las últimas jugadas para dejar correr el cronómetro.

$!¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ

Con el silbatazo final llegó el festejo entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. La victoria permite a Lobos mejorar su registro a 1-3 y mantenerse con posibilidades de pelear por un lugar en la fase final de la competencia. Del otro lado, los Indios de la UACJ sufrieron su primera derrota del torneo y quedaron con marca de 3-1.

El triunfo también representa una respuesta para la UAdeC después de un inicio complicado, en el que había perdido ante Águilas UACH, Potros ITSON y Tecos UAG. Ahora, la Jauría tendrá una semana de descanso antes de volver al emparrillado.

$!¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ

En la jornada 6, Lobos cerrará su calendario como local frente a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Posteriormente disputará dos encuentros fuera de Saltillo, con la posibilidad de buscar resultados que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Mayor
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Lobos UAdeC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?