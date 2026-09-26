$!¡Por fin! Lobos UAdeC consigue su primera victoria de la temporada ante Indios UACJ

Después de tres jornadas sin conocer la victoria, los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) encontraron finalmente el triunfo en la Liga Mayor de ONEFA. La Jauría derrotó 21-14 a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) este viernes en el Estadio Jorge Castro Medina, dentro de la semana 4 de la temporada 2026. El partido tuvo un desarrollo parejo, especialmente durante la primera mitad, con ambos equipos alternando el control del marcador. La igualdad se mantuvo hasta el último cuarto, al que llegaron con la pizarra empatada 14-14.

Fue entonces cuando Lobos encontró la jugada que terminó por cambiar el rumbo del encuentro. Néstor Molina recibió la oportunidad y recorrió 40 yardas hasta las diagonales, colocando a la UAdeC nuevamente al frente con el 21-14.

La anotación desató el festejo en las tribunas del Jorge Castro Medina, donde la afición universitaria esperaba desde el inicio de la campaña una victoria. Tras el touchdown, la defensa de Lobos asumió el protagonismo y consiguió contener los intentos de respuesta de los visitantes. En los minutos finales, la Jauría también supo administrar el reloj. Una conversión de primero y diez cerca del cierre permitió a los locales consumir segundos importantes, mientras el quarterback José Luis Machorro tomó la decisión de hincarse en las últimas jugadas para dejar correr el cronómetro.

Con el silbatazo final llegó el festejo entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. La victoria permite a Lobos mejorar su registro a 1-3 y mantenerse con posibilidades de pelear por un lugar en la fase final de la competencia. Del otro lado, los Indios de la UACJ sufrieron su primera derrota del torneo y quedaron con marca de 3-1. El triunfo también representa una respuesta para la UAdeC después de un inicio complicado, en el que había perdido ante Águilas UACH, Potros ITSON y Tecos UAG. Ahora, la Jauría tendrá una semana de descanso antes de volver al emparrillado.

En la jornada 6, Lobos cerrará su calendario como local frente a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Posteriormente disputará dos encuentros fuera de Saltillo, con la posibilidad de buscar resultados que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación.