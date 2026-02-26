Mejoran imagen urbana del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Mejoran imagen urbana del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo
    Brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron labores de limpieza, deshierbe y pintura en el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo. CORTESÍA

Refuerzan brigadas de ‘Aquí andamos’ embellecimiento de bulevares y espacios públicos

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso en marcha una serie de acciones integrales de mantenimiento y embellecimiento en los camellones centrales de los principales bulevares de la ciudad, como parte de una estrategia permanente para consolidar una capital más limpia, ordenada y segura.

Las labores están a cargo de brigadas del programa “Aquí andamos”, que realizan limpieza general, deshierbe, barrido manual y retiro de residuos sólidos, con el propósito de mejorar la imagen urbana y generar entornos más seguros tanto para automovilistas como para peatones.

$!Con pintura amarilla en los camellones mejoran la imagen urbana
Con pintura amarilla en los camellones mejoran la imagen urbana CORTESÍA

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN VIALIDADES ESTRATÉGICAS

De manera complementaria, el personal municipal aplica pintura amarilla en cordones cuneta de camellones centrales y vialidades laterales, medida orientada a reforzar la señalización y la seguridad vial.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, parte de estas acciones se desarrollaron en el bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre los bulevares Mirasierra y Misión Santa Lucía, al oriente de la capital coahuilense, uno de los corredores con mayor flujo vehicular.

El alcalde Javier Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estas tareas forman parte de una política sostenida de mantenimiento urbano, cuyo objetivo es conservar en óptimas condiciones las principales vialidades y espacios públicos, elevar la calidad del entorno y fortalecer la movilidad.

$!La plaza pública de la colonia Oceanía fue rehabilitada con trabajos de pintura y mejora de juegos infantiles y mobiliario urbano.
La plaza pública de la colonia Oceanía fue rehabilitada con trabajos de pintura y mejora de juegos infantiles y mobiliario urbano. CORTESÍA

“Desde el Gobierno de Saltillo hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar y mantener limpios los espacios públicos, evitar arrojar basura en camellones y vialidades, con el objetivo de preservar la buena imagen de los bulevares y seguir construyendo un Saltillo más limpio, ordenado y digno”, expresó el edil.

RECUPERAN PLAZA EN COLONIA OCEANÍA

En paralelo, y con el fin de fomentar la convivencia familiar y fortalecer el tejido social, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino la plaza pública de la colonia Oceanía.

$!La plaza pública de la colonia Oceanía ahora luce limpia y con mejor aspecto.
La plaza pública de la colonia Oceanía ahora luce limpia y con mejor aspecto. CORTESÍA

En este espacio, ubicado entre las calles Nueva Caledonia, Palmira y Tasmania, se realizaron trabajos de pintura y rehabilitación de juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, devolviendo funcionalidad y dignidad a un punto de encuentro clave para niñas, niños, adolescentes y personas adultas del sector.

El Gobierno Municipal reiteró que mantiene disponible el asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para que la ciudadanía pueda reportar o solicitar servicios públicos de manera ágil y directa.

