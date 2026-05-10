Adultos mayores de Nava avanzan a etapa estatal de juegos regionales

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Coahuila
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    Adultos mayores de Nava avanzan a etapa estatal de juegos regionales
    Integrantes de grupos comunitarios participaron en actividades de danza y convivencia organizadas durante el encuentro regional. REDES SOCIALES

Participantes destacaron en tejido, poesía, bordado, macramé y manualidades durante el encuentro cultural y recreativo

NAVA, COAH.- Adultos mayores de Nava participaron en los Juegos Regionales del Adulto Mayor, donde presentaron trabajos de tejido, bordado, macramé y manualidades, además de integrarse a actividades culturales y artísticas organizadas durante el encuentro.

Durante la jornada también participó el grupo de danza del DIF Municipal, junto con integrantes de distintos grupos comunitarios que promovieron la convivencia y las tradiciones entre las y los asistentes.

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Entre los resultados destacados sobresalió la participación de Juanita Bocanegra, integrante del grupo Hilitos de Oro de la colonia Bosque, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de tejido y logró su pase a la etapa estatal que se realizará en Torreón.

Asimismo, Rosa Elia Rodríguez Cárdenas, también integrante del grupo Hilitos de Oro, consiguió avanzar a la etapa estatal en la categoría de poesía.

$!Bordados, tejidos y piezas artesanales fueron parte de las disciplinas presentadas por adultos mayores de Nava.
Bordados, tejidos y piezas artesanales fueron parte de las disciplinas presentadas por adultos mayores de Nava. REDES SOCIALES

Dentro de las actividades también participaron integrantes del grupo Edad de Oro del Centro, entre ellas Isabel García en bordado, Ana Virginia Ramírez Garibay en manualidades, Elvira Alvarado en tejido y Ana María Cruz en macramé.

El encuentro regional reunió a personas adultas mayores de distintos municipios, quienes compartieron actividades recreativas, culturales y de expresión artística como parte de las dinámicas organizadas en el evento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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