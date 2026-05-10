Madres buscadoras de Monclova se unen a la Marcha de la dignidad en CDMX

CDMX.- Madres buscadoras de Monclova participaron este 10 de mayo en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, realizada en la Ciudad de México para exigir la localización de personas desaparecidas. Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila viajaron desde la Región Centro del estado para sumarse a la movilización encabezada por familias de distintas entidades del país.

La marcha inició en el Monumento a la Madre y avanzó hacia el Ángel de la Independencia, donde cientos de personas portaron fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. El contingente de Monclova fue encabezado por Nancy Elizabeth Ramón, presidenta del colectivo, quien junto con otras madres buscadoras reiteró la exigencia de verdad, justicia y avances en las investigaciones.

Durante la movilización se escucharon consignas como “Nada que festejar” y “Ni un día más sin ellos”, en referencia al significado que ha tomado el Día de las Madres para miles de familias con personas desaparecidas. Las participantes también aprovecharon la jornada para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, en un contexto previo a la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de internacionalizar el mensaje de las familias buscadoras.

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Las integrantes del colectivo señalaron que continuarán participando en acciones de búsqueda y protesta mientras no exista información sobre el paradero de sus familiares.

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