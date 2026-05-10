Madres buscadoras de Monclova se unen a la Marcha de la dignidad en CDMX

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Monclova
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    Madres buscadoras de Monclova se unen a la Marcha de la dignidad en CDMX
    Madres buscadoras de la Región Centro participaron en la Marcha de la Dignidad Nacional realizada en Ciudad de México. CORTESÍA
    Madres buscadoras de Monclova se unen a la Marcha de la dignidad en CDMX
    Familias portaron fotografías y fichas de búsqueda durante la movilización del 10 de mayo. CORTESÍA
    Madres buscadoras de Monclova se unen a la Marcha de la dignidad en CDMX
    Integrantes del colectivo reiteraron que continuarán exigiendo justicia y localización de sus familiares desaparecidos. CORTESÍA

Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila participaron en la Marcha de la Dignidad Nacional para exigir verdad y justicia

CDMX.- Madres buscadoras de Monclova participaron este 10 de mayo en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, realizada en la Ciudad de México para exigir la localización de personas desaparecidas.

Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila viajaron desde la Región Centro del estado para sumarse a la movilización encabezada por familias de distintas entidades del país.

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La marcha inició en el Monumento a la Madre y avanzó hacia el Ángel de la Independencia, donde cientos de personas portaron fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

El contingente de Monclova fue encabezado por Nancy Elizabeth Ramón, presidenta del colectivo, quien junto con otras madres buscadoras reiteró la exigencia de verdad, justicia y avances en las investigaciones.

$!Colectivos de distintas entidades marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia.
Colectivos de distintas entidades marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. CORTESÍA

Durante la movilización se escucharon consignas como “Nada que festejar” y “Ni un día más sin ellos”, en referencia al significado que ha tomado el Día de las Madres para miles de familias con personas desaparecidas.

Las participantes también aprovecharon la jornada para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, en un contexto previo a la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de internacionalizar el mensaje de las familias buscadoras.

Las integrantes del colectivo señalaron que continuarán participando en acciones de búsqueda y protesta mientras no exista información sobre el paradero de sus familiares.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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