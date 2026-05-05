Advierte Gobernador de Coahuila riesgos en relación comercial México-EU por caso Rocha Moya

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    Advierte Gobernador de Coahuila riesgos en relación comercial México-EU por caso Rocha Moya
    Manolo Jiménez destacó la importancia de la relación bilateral por su impacto económico y laboral. HOMERO SÁNCHEZ

El Gobernador de Coahuila pide pragmatismo al Gobierno Federal para no afectar empleos de millones de mexicanos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como “delicada” la actual relación comercial con Estados Unidos, al señalar que los señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y la delincuencia organizada han generado tensiones.

“Yo pienso que este tema es muy importante y muy delicado, porque al final de cuentas los principales socios comerciales del mundo son México y Estados Unidos”, manifestó el mandatario en referencia a los recientes hechos en Sinaloa, en donde el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ha sido señalado por vínculos .

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Jiménez Salinas urgió al Gobierno Federal a actuar con pragmatismo y transparencia en las investigaciones, a fin de evitar que la incertidumbre afecte las transacciones económicas de las que dependen millones de empleos en el país.

“El Gobierno Federal tiene que ser muy pragmático y, como lo ha comentado la presidenta, no encubrir a nadie, sino abrir las líneas de investigación para quienes pudieran afectar esta relación institucional”, enfatizó.

Sobre la situación en Sinaloa, el gobernador aclaró que, aunque no existe una relación política directa, los constantes señalamientos sobre posibles nexos con el crimen organizado resultan preocupantes.

“Ya son muchos los señalamientos y las voces en torno a una posible relación entre ciertos actores políticos y la delincuencia organizada. Quienes gobernamos no podemos permitir ese margen”, sentenció.

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Jiménez explicó que las tensiones comerciales con Estados Unidos tienen origen, en parte, en estas sospechas, por lo que consideró fundamental deslindar la función pública de cualquier actividad ilícita para mantener una relación sólida.

Finalmente, reiteró que en Coahuila se mantiene una postura firme contra la delincuencia, con el objetivo de evitar que la ciudadanía quede expuesta a gobiernos, especialmente municipales, que pudieran tener vínculos con grupos criminales.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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