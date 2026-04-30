Anuncia Manolo Jiménez inversión de 14 mil mdp para consolidar corredor logístico en Coahuila

Este 30 de abril, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó un ambicioso plan de "mega obras" que contempla una inversión total de 14 mil millones de pesos para fortalecer la conectividad del estado. El mandatario destacó que el objetivo principal es consolidar el corredor logístico más importante del norte del país, potenciando la carretera 57 para unir de manera eficiente al sur de México con Texas.

Durante la presentación, el mandatario subrayó el liderazgo de la entidad, pues señaló que "Coahuila es referente nacional" al posicionarse como el estado más seguro del norte del país y el segundo a nivel nacional. Por su parte Enrique Garza Cantú, integrante del Consejo de Viabilidad Financiera de la Región Sureste, validó el esquema de inversión señalando la solidez de los proyectos presentados por la administración estatal. Garza Cantú enfatizó la importancia de la planeación financiera para estas obras, declarando que "el estado tiene una gran oportunidad de crecimiento si se mantienen finanzas sanas y una inversión pública responsable".

La inversión total de 14 mil millones de pesos se distribuirá en los siguientes proyectos estratégicos para la entidad: -Ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras-Eagle Pass: Con una inversión de 340 millones de pesos, será un puente paralelo con 6 carriles de circulación. -Extensión de la Autopista Premiere: Tramo Piedras Negras a Allende con 4 mil 500 millones de pesos con 4 carriles de circulación. -Libramiento Morelos-Zaragoza-Acuña: Obra presupuestada en 1,200 millones de pesos e integra libramientos en San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento y Nadadores. -Corredor Laguna-Centro-Norte: Inyección de 2 mil millones de pesos con 2 carriles de circulación más acotamiento.

-Libramiento Sabinas-Premiere: Con una inversión de 2 mil millones de pesos, 2 carriles de circulación más acotamiento. -Libramiento Castaños-Monclova: Desarrollo con 2 mil 200 millones de pesos, 2 carriles de circulación más acotamientos. -Supervía Saltillo-Monterrey: Conexión estratégica con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, 4 carriles de circulación.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca aprovechar la seguridad y el dinamismo económico de Coahuila para garantizar que las regiones sigan siendo competitivas en el mercado internacional y el comercio transfronterizo.

Publicidad