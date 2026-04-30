Anuncia Manolo Jiménez inversión de 14 mil mdp para consolidar corredor logístico en Coahuila

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Anuncia Manolo Jiménez inversión de 14 mil mdp para consolidar corredor logístico en Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó este miércoles un paquete de megaobras carreteras por 14 mil millones de pesos para fortalecer la conectividad y competitividad de Coahuila. OMAR SAUCEDO

El estado busca conectar de manera eficiente a México con Estados Unidos mediante proyectos estratégicos de infraestructura vial y fronteriza.

Este 30 de abril, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó un ambicioso plan de "mega obras" que contempla una inversión total de 14 mil millones de pesos para fortalecer la conectividad del estado.

El mandatario destacó que el objetivo principal es consolidar el corredor logístico más importante del norte del país, potenciando la carretera 57 para unir de manera eficiente al sur de México con Texas.

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$!OMAR SAUCEDO
OMAR SAUCEDO Con nuevas vialidades y ampliaciones, Coahuila busca responder al crecimiento industrial y a la demanda logística de la frontera.

Durante la presentación, el mandatario subrayó el liderazgo de la entidad, pues señaló que "Coahuila es referente nacional" al posicionarse como el estado más seguro del norte del país y el segundo a nivel nacional.

Por su parte Enrique Garza Cantú, integrante del Consejo de Viabilidad Financiera de la Región Sureste, validó el esquema de inversión señalando la solidez de los proyectos presentados por la administración estatal.

Garza Cantú enfatizó la importancia de la planeación financiera para estas obras, declarando que "el estado tiene una gran oportunidad de crecimiento si se mantienen finanzas sanas y una inversión pública responsable".

$!El paquete de megaobras contempla puentes internacionales, libramientos y nuevas conexiones viales en distintas regiones del estado.
El paquete de megaobras contempla puentes internacionales, libramientos y nuevas conexiones viales en distintas regiones del estado. OMAR SAUCEDO

La inversión total de 14 mil millones de pesos se distribuirá en los siguientes proyectos estratégicos para la entidad:

-Ampliación del Puente Internacional 2 en Piedras Negras-Eagle Pass: Con una inversión de 340 millones de pesos, será un puente paralelo con 6 carriles de circulación.

-Extensión de la Autopista Premiere: Tramo Piedras Negras a Allende con 4 mil 500 millones de pesos con 4 carriles de circulación.

-Libramiento Morelos-Zaragoza-Acuña: Obra presupuestada en 1,200 millones de pesos e integra libramientos en San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento y Nadadores.

-Corredor Laguna-Centro-Norte: Inyección de 2 mil millones de pesos con 2 carriles de circulación más acotamiento.

$!Las nuevas obras buscan convertir a Coahuila en uno de los corredores comerciales más competitivos de la frontera norte.
Las nuevas obras buscan convertir a Coahuila en uno de los corredores comerciales más competitivos de la frontera norte. OMAR SAUCEDO

-Libramiento Sabinas-Premiere: Con una inversión de 2 mil millones de pesos, 2 carriles de circulación más acotamiento.

-Libramiento Castaños-Monclova: Desarrollo con 2 mil 200 millones de pesos, 2 carriles de circulación más acotamientos.

-Supervía Saltillo-Monterrey: Conexión estratégica con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, 4 carriles de circulación.

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Con estas acciones, el gobierno estatal busca aprovechar la seguridad y el dinamismo económico de Coahuila para garantizar que las regiones sigan siendo competitivas en el mercado internacional y el comercio transfronterizo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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