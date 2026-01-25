Advierte Rubén Moreira, diputado por Coahuila, riesgo real de colapso en el Tren Maya por deterioro estructural en cenotes

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Advierte Rubén Moreira, diputado por Coahuila, riesgo real de colapso en el Tren Maya por deterioro estructural en cenotes
    Rubén Moreira Valdez (I) advirtió que las fallas en los pilotes del Tren Maya representan un riesgo técnico, ambiental y de seguridad para los usuarios. FOTO: CORTESÍA

Alerta sobre fallas graves en los pilotes que sostienen tramos del Tren Maya, documentadas por especialistas en ingeniería y espeleología

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que el Tren Maya enfrenta un riesgo real de colapso, luego de que especialistas documentaran daños severos en la infraestructura que sostiene diversos tramos de la obra, particularmente en zonas donde los pilotes se encuentran dentro de cenotes de la península de Yucatán.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el legislador del PRI señaló que existen evidencias claras de columnas reventadas, corrosión avanzada del acero y desprendimiento de concreto, lo que compromete la estabilidad del proyecto. “Lo que podría ser redituable por arriba, se está cayendo por abajo”, afirmó, al subrayar que la problemática rebasa el ámbito financiero y se ha convertido en un asunto técnico, ambiental y de seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suspende clases y ajusta horarios en Coahuila ante bajas temperaturas este lunes

Moreira Valdez explicó que videos difundidos recientemente, retomados por el Diario de Yucatán, muestran el deterioro de los pilotes que sostienen el tren, confirmando alertas que, dijo, fueron ignoradas por el Gobierno Federal pese a haber sido expuestas desde hace meses, incluso en espacios de análisis público.

De acuerdo con el legislador, especialistas advierten que las estructuras no fueron diseñadas para permanecer sumergidas ni para soportar la corrosión generada por el agua y los compuestos naturales presentes en los cenotes, lo que incrementa el riesgo de fallas estructurales y genera un impacto ambiental por el desprendimiento de materiales.

“El daño al medio ambiente se combina con un riesgo directo para las personas. Es un peligro para quienes suben a un tren que literalmente se está desmoronando por debajo”, enfatizó.

En el mismo espacio, Ignacio Loera recordó que este deterioro no es reciente. Señaló que activistas y espeleólogos han documentado desde hace dos o tres años cómo las placas de acero que recubren los pilotes se abren debido a la corrosión, mientras el cemento se desprende y contamina el agua con óxidos y otros compuestos. “Se tomaron muestras, se fotografió y se documentó todo. Se reportó a las instituciones, pero no hubo interés en reparar los pilotes”, sostuvo.

Por su parte, Mario Di Costanzo afirmó que el caso del Tren Maya se suma a una serie de fallas en los proyectos ferroviarios del actual gobierno federal y recordó que el Tren Interoceánico ya ha cobrado vidas tras un descarrilamiento, sin que se conozcan resultados claros de las investigaciones. “Es una mancha más a un proyecto costoso, con daño ecológico y sin rendición de cuentas”, señaló.

Finalmente, Rubén Moreira cuestionó la falta de certeza sobre el costo real de las obras y advirtió que negar los problemas solo incrementa los riesgos. “Si hay tramos que funcionan, pueden mantenerse; los que no, deben detenerse. Hoy el problema es que lo que sostiene al tren está fallando”, concluyó.

