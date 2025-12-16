Tren Maya: miles de millones invertidos y números rojos al cumplir dos años

CDMX.- El Tren Maya, uno de los megaproyectos emblemáticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cumple este lunes dos años de operación, en un contexto marcado por sobrecostos significativos, baja rentabilidad financiera y una operación que, hasta ahora, depende del respaldo presupuestal del Estado.

El sistema ferroviario fue inaugurado de manera parcial el 15 de diciembre de 2023 y completó la apertura de su circuito el 15 de diciembre de 2024, con la entrada en operación de los tramos 6 y 7. En total, el Tren Maya recorre mil 554 kilómetros a lo largo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 20 estaciones y 14 paraderos.

En materia de inversión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en el Análisis Costo-Beneficio de enero de 2020 el proyecto se estimó en 139 mil 72 millones de pesos. Sin embargo, con el avance de las obras, cambios de trazo y obras complementarias, análisis de organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calculan que el monto acumulado supera los 500 mil millones de pesos.

El servicio se ha concentrado principalmente en el transporte de pasajeros, con rutas que conectan destinos turísticos como Cancún, Tulum, Mérida, Campeche y Palenque. No obstante, el Gobierno federal ha reconocido que la viabilidad económica de largo plazo depende del desarrollo del transporte de carga, cuyas obras iniciaron formalmente en abril de 2025.

Desde el punto de vista financiero, los datos oficiales muestran que el proyecto aún no es autosuficiente. Entre enero y septiembre de 2025, el Tren Maya generó 387 millones de pesos en ingresos propios, frente a gastos operativos superiores a 3 mil millones de pesos, lo que arrojó pérdidas por 2 mil 681 millones de pesos en ese periodo.

Ante este escenario, la operación del sistema ha requerido transferencias y apoyos públicos para cubrir costos, en tanto se consolidan estrategias para incrementar la demanda, como paquetes turísticos, campañas de promoción y servicios complementarios a bordo.

En paralelo, organizaciones civiles y ambientales han alertado sobre impactos ecológicos, como deforestación y afectaciones a cenotes y acuíferos, además de cuestionamientos por la falta de estudios ambientales integrales en algunos tramos y por la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación del proyecto.

A estos señalamientos se suman incidentes operativos, como descarrilamientos y fallas técnicas registradas en 2024 y 2025, que reavivaron el debate sobre la seguridad ferroviaria y la supervisión de una obra considerada estratégica para el desarrollo del sureste.

A dos años de su arranque, el Tren Maya continúa siendo un proyecto en proceso de consolidación, con resultados financieros aún limitados frente a la magnitud de la inversión pública comprometida y con un debate abierto sobre su rentabilidad económica, impacto regional y sostenibilidad a largo plazo. Con información de EFE