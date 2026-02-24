Tendrán fin de semana largo alumnos de educación básica en Coahuila

Los alumnos de educación básica en Coahuila tendrán un fin de semana largo del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026.

El viernes 27 se llevará a cabo la sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no asistirán a clases presenciales y realizarán actividades desde casa. La jornada se realiza previo a la semana de evaluaciones programada para los días siguientes.

Durante marzo también están contempladas otras fechas sin clases. El lunes 16 de marzo se suspenderán labores con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, correspondiente al 21 de marzo.

Además, como cada último viernes del mes, el 27 de marzo se efectuará el Consejo Técnico Escolar, previo al periodo vacacional de Semana Santa, que comprenderá del 30 de marzo al 10 de abril.

Con ello, el calendario oficial prevé varios ajustes en las actividades académicas durante las próximas semanas para los estudiantes de nivel básico en la entidad.