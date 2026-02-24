Tendrán fin de semana largo alumnos de educación básica en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Tendrán fin de semana largo alumnos de educación básica en Coahuila
    Estudiantes de nivel básico no acudirán a clases el viernes 27 de febrero por Consejo Técnico Escolar. FRANCISCO MUÑIZ

El viernes 27 de febrero se realizará el Consejo Técnico Escolar; además, en marzo están previstas otras fechas sin clases y el inicio del periodo vacacional de Semana Santa

Los alumnos de educación básica en Coahuila tendrán un fin de semana largo del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026.

El viernes 27 se llevará a cabo la sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que los estudiantes no asistirán a clases presenciales y realizarán actividades desde casa. La jornada se realiza previo a la semana de evaluaciones programada para los días siguientes.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan hasta 4 casos de menores embarazadas, por semana, en la Región Centro de Coahuila

Durante marzo también están contempladas otras fechas sin clases. El lunes 16 de marzo se suspenderán labores con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, correspondiente al 21 de marzo.

Además, como cada último viernes del mes, el 27 de marzo se efectuará el Consejo Técnico Escolar, previo al periodo vacacional de Semana Santa, que comprenderá del 30 de marzo al 10 de abril.

Con ello, el calendario oficial prevé varios ajustes en las actividades académicas durante las próximas semanas para los estudiantes de nivel básico en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Calendario
Educación

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles