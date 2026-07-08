Afina Gobierno de Coahuila plan ejecutivo para el periodo 2025-2026

El Mandatario detalló que el mes de julio estará enfocado en la supervisión de campo, la conclusión de proyectos en curso y la entrega formal de apoyos sociales dirigidos a sectores vulnerables de la entidad.

Durante una reunión de gabinete celebrada con los titulares de las diversas dependencias estatales, el gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas evaluó los avances de la administración e inició la estructuración del plan ejecutivo de trabajo.

“Estamos ahorita en una etapa de planeación. Yo le he dicho al equipo que el mes de julio es de supervisiones, de algunas entregas, de programas que ya venían organizándose”, señaló.

Entre las acciones que comenzarán a entregarse a la población se encuentran los apoyos económicos y de asistencia técnica para las personas que viven con alguna discapacidad dentro del territorio coahuilense.

El titular del Ejecutivo puntualizó que este proceso de organización interna permitirá coordinar los esfuerzos institucionales que se desplegarán formalmente a partir del próximo mes de agosto y hasta mediados del siguiente año.

“Nos gusta planear, nos gusta estructurar, nos gusta organizar... ahí vimos qué se ha hecho, qué es lo que falta por hacer y qué es lo que le corresponde a cada quien”, afirmó Jiménez Salinas.