Afina Gobierno de Coahuila plan ejecutivo para el periodo 2025-2026

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    Afina Gobierno de Coahuila plan ejecutivo para el periodo 2025-2026
    En reunión de gabinete, el gobernador Manolo Jiménez prioriza la supervisión de programas sociales y la estructuración del próximo año de trabajo CORTESÍA

En reunión de gabinete, el gobernador Manolo Jiménez prioriza la supervisión de programas sociales y la estructuración del próximo año de trabajo.

Durante una reunión de gabinete celebrada con los titulares de las diversas dependencias estatales, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas evaluó los avances de la administración e inició la estructuración del plan ejecutivo de trabajo.

El Mandatario detalló que el mes de julio estará enfocado en la supervisión de campo, la conclusión de proyectos en curso y la entrega formal de apoyos sociales dirigidos a sectores vulnerables de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-manolo-jimenez-pide-a-su-gabinete-mantener-el-ritmo-de-trabajo-para-cumplir-metas-del-segundo-semestre-PC21983826

“Estamos ahorita en una etapa de planeación. Yo le he dicho al equipo que el mes de julio es de supervisiones, de algunas entregas, de programas que ya venían organizándose”, señaló.

Entre las acciones que comenzarán a entregarse a la población se encuentran los apoyos económicos y de asistencia técnica para las personas que viven con alguna discapacidad dentro del territorio coahuilense.

El titular del Ejecutivo puntualizó que este proceso de organización interna permitirá coordinar los esfuerzos institucionales que se desplegarán formalmente a partir del próximo mes de agosto y hasta mediados del siguiente año.

“Nos gusta planear, nos gusta estructurar, nos gusta organizar... ahí vimos qué se ha hecho, qué es lo que falta por hacer y qué es lo que le corresponde a cada quien”, afirmó Jiménez Salinas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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