Pese a incertidumbre por el T-MEC, continúan fluyendo inversiones a Coahuila: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas explicó que, si bien el panorama internacional exige cautela a la iniciativa privada, a nivel local se otorgan garantías plenas de seguridad, estado de derecho y mano de obra calificada.

A pesar de la desaceleración generada por las revisiones y la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Coahuila se sostiene como una de las entidades con mayor volumen de exportación en el País.

“El tema de la incertidumbre por el T-MEC ha desacelerado la parte de la inversión... pero nosotros en lo local hemos dado la mayor certeza posible para el tema de la estabilidad laboral”, declaró el Mandatario.

Aclaró que las empresas automotrices instaladas en la región no han trasladado su producción hacia Estados Unidos u otros destinos, manteniendo planes de crecimiento para sus plantas operativas.

Jiménez Salinas puntualizó que los proyectos industriales puestos en pausa responden de manera puntual a dinámicas del mercado global y a fluctuaciones en la demanda de los consumidores, no a la pérdida de confianza local.

“Hay que echarle todas las ganas para seguir fortaleciendo la relación con Estados Unidos... para que eso impacte positivamente en la relación comercial y pueda venir una disminución en los aranceles”, puntualizó.