Pese a incertidumbre por el T-MEC, continúan fluyendo inversiones a Coahuila: Manolo Jiménez

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Coahuila
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    Pese a incertidumbre por el T-MEC, continúan fluyendo inversiones a Coahuila: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que Coahuila mantiene condiciones favorables para atraer inversiones, pese a la incertidumbre en torno al T-MEC. HOMERO SÁNCHEZ

El Estado se mantiene entre los líderes nacionales en exportaciones; el mandatario llama a dar certeza jurídica y estabilidad a las empresas

A pesar de la desaceleración generada por las revisiones y la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Coahuila se sostiene como una de las entidades con mayor volumen de exportación en el País.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas explicó que, si bien el panorama internacional exige cautela a la iniciativa privada, a nivel local se otorgan garantías plenas de seguridad, estado de derecho y mano de obra calificada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/resisten-exportaciones-automotrices-de-coahuila-pese-a-caida-nacional-stellantis-compensa-baja-de-gm-FD21993457

“El tema de la incertidumbre por el T-MEC ha desacelerado la parte de la inversión... pero nosotros en lo local hemos dado la mayor certeza posible para el tema de la estabilidad laboral”, declaró el Mandatario.

Aclaró que las empresas automotrices instaladas en la región no han trasladado su producción hacia Estados Unidos u otros destinos, manteniendo planes de crecimiento para sus plantas operativas.

Jiménez Salinas puntualizó que los proyectos industriales puestos en pausa responden de manera puntual a dinámicas del mercado global y a fluctuaciones en la demanda de los consumidores, no a la pérdida de confianza local.

“Hay que echarle todas las ganas para seguir fortaleciendo la relación con Estados Unidos... para que eso impacte positivamente en la relación comercial y pueda venir una disminución en los aranceles”, puntualizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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