Afirma Sheinbaum que tren de pasajeros NL-Coahuila-Nvo. Laredo estará listo antes de que termine su sexenio

Desde la Explanada de los Héroes, en Monterrey, a donde acudió como parte del recorrido de Honestidad y Resultados que realiza por el país, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria también resaltó los apoyos que su administración ha brindado a los sectores más necesitados del país, particularmente a estudiantes y mujeres.

MONTERREY, NL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , aseguró que el proyecto del tren de pasajeros CDMX-Nuevo Laredo, que pasará por Coahuila y Nuevo León, estará terminado antes de que concluya su sexenio.

Añadió que también se están realizando en Nuevo León otras obras, como un nuevo libramiento en Matehuala y trabajos de conservación de la red federal de carreteras.

“Ya saben que ya se está construyendo el tren de pasajeros y antes de que acabe el sexenio van a poder ir en tren moderno, rápido, de Monterrey hasta la Ciudad de México y hasta Nuevo Laredo”, mencionó.

“Estamos haciendo más escuelas. Nuevo León tiene una característica muy especial: hombres y mujeres emprendedores. Aquí se desarrolló una industria muy importante en Nuevo León que beneficia a todo el país”, planteó.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal habló sobre la relación bilateral con Estados Unidos, a propósito de que Nuevo León es un estado fronterizo con el vecino país del norte.

“Aquí, que estamos en la frontera, en un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos... Es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del norte; eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca, esa es la esencia de las y los mexicanos”, expuso.

APOYOS

Sheinbaum Pardo resaltó los apoyos del gobierno de la Cuarta Transformación a los mexicanos y señaló que, en el caso de Nuevo León, 1.5 millones de personas han sido beneficiadas.

“Vamos a seguir trabajando juntos, no hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca”, sostuvo.

Agregó que los Programas para el Bienestar son “amor convertido en política pública” y que también van acompañados de generación de empleo.

Resaltó un incremento del 154 por ciento en el salario mínimo en el país.

En Nuevo León, detalló que los Programas para el Bienestar han beneficiado a 583 mil personas con la pensión para adultos mayores; 49 mil 415 con la pensión para personas con discapacidad; 6 mil 428 jóvenes con Jóvenes Construyendo el Futuro; 140 mil 421 con la beca Benito Juárez, y 11 mil 495 con Producción para el Bienestar.

También mencionó a 9 mil 723 beneficiarios de Fertilizantes Gratuitos, así como a casi 80 mil familias de Leche para el Bienestar. Además, señaló que 845 escuelas de Educación Básica y 80 de Educación Media Superior han sido beneficiadas, a lo que se suman los beneficiarios de la Pensión para Mujeres y la Beca Rita Cetina.