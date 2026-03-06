Agresión que terminó en muerte revive alerta por riñas en Saltillo; ‘La verdadera victoria es evitar la pelea’

La muerte de Juan Carlos, un joven de 24 años que falleció el pasado 25 de febrero tras una agresión ocurrida días antes en un bar de Saltillo, volvió a poner en discusión el riesgo de las peleas y riñas que ocurren en espacios públicos de la ciudad.

De acuerdo con el Ministerio Público, el altercado ocurrió la madrugada del 9 de febrero en el bar Rabbit, donde el joven fue agredido hasta quedar inconsciente. Tras el incidente fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció días después debido a las lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por homicidio calificado en caso de riña en bar

Este caso se suma a diversos hechos violentos registrados en la región. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron 4 mil 842 lesiones dolosas en Coahuila y 76 homicidios dolosos. Solo en Saltillo se reportaron 912 casos de lesiones dolosas y 13 homicidios durante el mismo año.

Además, durante enero y febrero de 2026, VANGUARDIA ha documentado múltiples riñas y agresiones en la zona sureste del estado, entre estas, peleas a la salida de bares, confrontaciones vecinales, agresiones con armas blancas, ataques entre grupos de jóvenes e incluso casos dentro de planteles escolares.

UN PROBLEMA SOCIAL PROFUNDO

Ante este panorama, Eduardo Bustillos, atleta y propietario de Saltillo Fight Club, consideró que este tipo de episodios reflejan la normalización de la violencia en la vida cotidiana como un problema social más profundo.

Explicó que el estrés social, los conflictos personales y factores como el consumo de alcohol o drogas pueden detonar situaciones que escalan rápidamente y que en comienzan con reacciones a insultos, amenazas o provocaciones en situaciones cotidianas, como discusiones en la calle o conflictos en espacios de convivencia, lo que puede derivar en una pelea.

Bustillos advirtió que en esos momentos pocas personas dimensionan las consecuencias reales de una agresión. Más allá de “ganar o perder” una pelea, existen riesgos graves como lesiones permanentes, hospitalización, problemas legales o incluso la muerte.

Indicó que una riña puede terminar con fracturas, secuelas físicas o estados de salud críticos, además de procesos judiciales que pueden derivar en cárcel si una persona resulta gravemente herida o pierde la vida. A ello se suman los costos médicos, posibles deudas hospitalarias y las afectaciones emocionales para las familias.