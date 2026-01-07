AHMSA adeuda entre 50 y 60 mdp de predial; Municipio abre puerta a negociación

Coahuila
/ 7 enero 2026
    AHMSA adeuda entre 50 y 60 mdp de predial; Municipio abre puerta a negociación
    El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que el adeudo predial de AHMSA está ligado a su proceso de concurso mercantil y deberá resolverse con los nuevos dueños de la empresa. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

El Ayuntamiento reiteró su disposición a negociar el pago una vez que se concrete la llegada de nuevos propietarios, sin frenar el proceso de reactivación de la acerera

MONCLOVA, COAH.- La empresa acerera Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene un adeudo en el impuesto predial estimado entre 50 y 60 millones de pesos con el municipio de Monclova, monto acumulado durante los últimos años como parte de su proceso de concurso mercantil, confirmó el Ayuntamiento.

Durante una rueda de prensa en la que se informó sobre los estímulos fiscales que se otorgarán en 2026 a los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que este rezago está directamente relacionado con la situación legal y financiera que atraviesa la acerera, por lo que cualquier definición sobre el pago del predial deberá darse una vez que se concrete la llegada de nuevos propietarios.

TE PUEDE INTERESAR: Extrabajadores de AHMSA marchan en Monclova y anuncian plantones en Palacio Nacional tras prórroga de subasta

En ese contexto, el municipio dejó en claro que existe disposición total para negociar, con el objetivo de no convertirse en un obstáculo, sino en un aliado que facilite la reactivación de la empresa y brinde certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los inversionistas.

“En su situación de concurso mercantil están esos adeudos; cuando se defina con los nuevos dueños —que esperemos se dé a la brevedad— habrá un acercamiento para dialogar sobre las morosidades del pasado y buscar una negociación que permita que la ciudad se vea beneficiada con lo que se adeuda”, expuso el edil.

Villarreal Pérez enfatizó que la intención del gobierno municipal no es frenar el proceso de compra-venta, sino contribuir a que este avance lo más rápido posible, incluso mediante acuerdos que permitan atender los adeudos históricos sin comprometer la viabilidad operativa de AHMSA.

En contraste, el Ayuntamiento informó que el resto de las empresas establecidas en Monclova se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial, ya que este cumplimiento es un requisito indispensable para la expedición y renovación de la licencia de funcionamiento.

Las autoridades explicaron que los casos de morosidad registrados en años anteriores fueron atendidos mediante acercamientos directos y compromisos de pago, privilegiando el diálogo y el equilibrio entre la recaudación municipal y la protección del empleo.

Finalmente, se reiteró que el objetivo del municipio es mantener orden administrativo y certeza jurídica, sin afectar la economía local, promoviendo una ciudad alineada, ordenada y con condiciones claras para la inversión y el desarrollo económico de Monclova.

Temas


Empresas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Elementos de seguridad acordonaron la zona en la colonia Conquistadores, donde una mujer de 68 años fue localizada sin vida y su hijo detenido como presunto responsable.

FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo
Los Saraperos de Saltillo reforzaron su plantel con la llegada de cinco agentes libres, apostando por experiencia internacional y profundidad en el pitcheo rumbo a la nueva temporada.

Saraperos refuerza su roster con cinco agentes libres rumbo a la Temporada 2026 de la LMB