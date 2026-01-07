AHMSA adeuda entre 50 y 60 mdp de predial; Municipio abre puerta a negociación

MONCLOVA, COAH.- La empresa acerera Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene un adeudo en el impuesto predial estimado entre 50 y 60 millones de pesos con el municipio de Monclova, monto acumulado durante los últimos años como parte de su proceso de concurso mercantil, confirmó el Ayuntamiento.

Durante una rueda de prensa en la que se informó sobre los estímulos fiscales que se otorgarán en 2026 a los ciudadanos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que este rezago está directamente relacionado con la situación legal y financiera que atraviesa la acerera, por lo que cualquier definición sobre el pago del predial deberá darse una vez que se concrete la llegada de nuevos propietarios.

En ese contexto, el municipio dejó en claro que existe disposición total para negociar, con el objetivo de no convertirse en un obstáculo, sino en un aliado que facilite la reactivación de la empresa y brinde certeza jurídica tanto a los trabajadores como a los inversionistas.

“En su situación de concurso mercantil están esos adeudos; cuando se defina con los nuevos dueños —que esperemos se dé a la brevedad— habrá un acercamiento para dialogar sobre las morosidades del pasado y buscar una negociación que permita que la ciudad se vea beneficiada con lo que se adeuda”, expuso el edil.

Villarreal Pérez enfatizó que la intención del gobierno municipal no es frenar el proceso de compra-venta, sino contribuir a que este avance lo más rápido posible, incluso mediante acuerdos que permitan atender los adeudos históricos sin comprometer la viabilidad operativa de AHMSA.

En contraste, el Ayuntamiento informó que el resto de las empresas establecidas en Monclova se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial, ya que este cumplimiento es un requisito indispensable para la expedición y renovación de la licencia de funcionamiento.

Las autoridades explicaron que los casos de morosidad registrados en años anteriores fueron atendidos mediante acercamientos directos y compromisos de pago, privilegiando el diálogo y el equilibrio entre la recaudación municipal y la protección del empleo.

Finalmente, se reiteró que el objetivo del municipio es mantener orden administrativo y certeza jurídica, sin afectar la economía local, promoviendo una ciudad alineada, ordenada y con condiciones claras para la inversión y el desarrollo económico de Monclova.