Saltillo: Comienza a ‘despegar’ aeropuerto; es necesario afianzar la ruta

La reactivación gradual de los vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe comienza a mostrar resultados tangibles para los viajeros coahuilenses. Más allá del anuncio de nuevas rutas, los datos revelan un impacto directo en el bolsillo y en el tiempo de traslado de quienes utilizan la terminal aérea de Saltillo, lo que representa un primer paso hacia una mayor competitividad regional en materia de conectividad aérea.

El comentario viene a cuento a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, en donde se muestra que volar desde Saltillo hacia destinos clave como la Ciudad de México –a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles–, Cancún y Guadalajara resulta, en términos generales, más barato y más rápido que hacerlo desde Monterrey.

Aunque los precios de los boletos pueden ser similares entre ambas ciudades, el factor determinante es el costo y el tiempo que implica trasladarse al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, una variable que históricamente ha encarecido los viajes para los habitantes de la capital coahuilense.

En el caso del AIFA, la diferencia es particularmente significativa. El ahorro total puede alcanzar hasta 841 pesos cuando se considera el traslado terrestre, además de una reducción de más de una hora en el tiempo total del viaje. Estos datos confirman que la cercanía del aeropuerto y la disponibilidad de vuelos directos hacen una diferencia real en la experiencia del usuario.

Algo similar ocurre con los destinos turísticos. Si bien el vuelo a Cancún desde Saltillo puede resultar más caro en tarifa aérea que desde Monterrey, los costos de traslado y el tiempo invertido equilibran –e incluso superan– la ventaja inicial. En términos prácticos, viajar desde Saltillo no sólo reduce el gasto total, sino que permite llegar más rápido al destino. En el caso de Guadalajara, la diferencia es clara: el viaje desde Saltillo puede ser hasta 500 pesos más barato y considerablemente más eficiente en tiempo.

Estos avances son una señal positiva para la región. Sin embargo, también dejan en claro que el reto apenas comienza. Para consolidar esta competitividad, es indispensable mantener la estrategia de expansión de rutas aéreas. Coahuila necesita una mayor oferta de destinos que permita no sólo viajar por motivos personales o de recreación, sino fortalecer la conectividad en materia de turismo de negocios, atracción de inversiones y desarrollo económico.

El aeropuerto de Saltillo tiene el potencial de convertirse en una alternativa regional de conectividad. Lograrlo dependerá de la voluntad institucional para seguir sumando rutas, generar condiciones atractivas para las aerolíneas y, sobre todo, responder a una demanda ciudadana que hoy empieza a encontrar en su propia ciudad una alternativa más eficiente para volar.