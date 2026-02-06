El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro

Durante años, la memoria se entendió como una función del cerebro dedicada principalmente a almacenar el pasado. Sin embargo, un nuevo estudio científico sugiere que nuestros recuerdos cumplen un papel mucho más activo: ayudan al cerebro a anticipar lo que está por venir. Esta idea, respaldada por evidencia experimental reciente, cambia de forma profunda la manera en que comprendemos el aprendizaje, la toma de decisiones y la cognición humana. TE PUEDE INTERESAR: Dormir poco también daña el cerebro: el impacto silencioso de la falta de sueño El hallazgo proviene del laboratorio dirigido por el neurocientífico Mark Brandon, un grupo de investigación que desde hace más de una década se ha dedicado a estudiar cómo se forman y se actualizan los recuerdos en el cerebro. Sus trabajos más recientes, publicados en la revista Nature, muestran que la memoria no es un archivo estático, sino una herramienta dinámica que permite al cerebro predecir resultados futuros a partir de experiencias pasadas.

El hipocampo: más que un almacén de recuerdos La investigación se centra en el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y la orientación espacial. Tradicionalmente, se sabía que esta estructura integra experiencias pasadas con mapas del entorno para ayudarnos a interpretar el mundo. Lo novedoso del estudio es que demuestra que el hipocampo actualiza constantemente ese “modelo interno del mundo” conforme el cerebro detecta errores entre lo que espera y lo que realmente ocurre. En palabras de Brandon, el hipocampo funciona como un sistema que aprende de la experiencia diaria y ajusta sus predicciones. Un ejemplo cotidiano lo ilustra bien: si un escalón de una escalera es más alto que los demás, es probable que tropecemos las primeras veces. Con la repetición, el cerebro aprende la irregularidad y se anticipa, ajustando el movimiento antes de llegar al escalón problemático. Neuronas que se adelantan al resultado El equipo de investigación descubrió algo aún más revelador: las neuronas del hipocampo no solo reaccionan a los eventos, sino que comienzan a activarse antes de que estos ocurran, cuando el resultado ya es predecible. Es decir, el cerebro no espera a que suceda la experiencia para responder; se prepara con anticipación. Para demostrarlo, los científicos registraron la actividad cerebral de ratones durante un entrenamiento repetido que siempre concluía con una recompensa. Mediante técnicas avanzadas de imagen, lograron observar en tiempo real qué neuronas se activaban. Al inicio, la mayor actividad aparecía en el momento exacto de recibir la recompensa. Con el tiempo, esa activación se desplazó hacia los momentos previos, anticipando el resultado.