El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro

Vida
6 febrero 2026
    El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro
    Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene. Foto: Freepik.

Nuevas investigaciones revelan que la memoria no solo recuerda, también predice.

Durante años, la memoria se entendió como una función del cerebro dedicada principalmente a almacenar el pasado. Sin embargo, un nuevo estudio científico sugiere que nuestros recuerdos cumplen un papel mucho más activo: ayudan al cerebro a anticipar lo que está por venir. Esta idea, respaldada por evidencia experimental reciente, cambia de forma profunda la manera en que comprendemos el aprendizaje, la toma de decisiones y la cognición humana.

El hallazgo proviene del laboratorio dirigido por el neurocientífico Mark Brandon, un grupo de investigación que desde hace más de una década se ha dedicado a estudiar cómo se forman y se actualizan los recuerdos en el cerebro. Sus trabajos más recientes, publicados en la revista Nature, muestran que la memoria no es un archivo estático, sino una herramienta dinámica que permite al cerebro predecir resultados futuros a partir de experiencias pasadas.

$!La memoria se entendió como una función del cerebro dedicada principalmente a almacenar el pasado.
La memoria se entendió como una función del cerebro dedicada principalmente a almacenar el pasado. Foto: Freepik.

El hipocampo: más que un almacén de recuerdos

La investigación se centra en el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y la orientación espacial. Tradicionalmente, se sabía que esta estructura integra experiencias pasadas con mapas del entorno para ayudarnos a interpretar el mundo. Lo novedoso del estudio es que demuestra que el hipocampo actualiza constantemente ese “modelo interno del mundo” conforme el cerebro detecta errores entre lo que espera y lo que realmente ocurre.

En palabras de Brandon, el hipocampo funciona como un sistema que aprende de la experiencia diaria y ajusta sus predicciones. Un ejemplo cotidiano lo ilustra bien: si un escalón de una escalera es más alto que los demás, es probable que tropecemos las primeras veces. Con la repetición, el cerebro aprende la irregularidad y se anticipa, ajustando el movimiento antes de llegar al escalón problemático.

Neuronas que se adelantan al resultado

El equipo de investigación descubrió algo aún más revelador: las neuronas del hipocampo no solo reaccionan a los eventos, sino que comienzan a activarse antes de que estos ocurran, cuando el resultado ya es predecible. Es decir, el cerebro no espera a que suceda la experiencia para responder; se prepara con anticipación.

Para demostrarlo, los científicos registraron la actividad cerebral de ratones durante un entrenamiento repetido que siempre concluía con una recompensa. Mediante técnicas avanzadas de imagen, lograron observar en tiempo real qué neuronas se activaban. Al inicio, la mayor actividad aparecía en el momento exacto de recibir la recompensa. Con el tiempo, esa activación se desplazó hacia los momentos previos, anticipando el resultado.

$!El cerebro no espera a que suceda la experiencia para responder; se prepara con anticipación.
El cerebro no espera a que suceda la experiencia para responder; se prepara con anticipación. Foto: Freepik.

Del condicionamiento clásico a la neurobiología moderna

El experimento recuerda al clásico condicionamiento de Pavlov, donde los perros aprendían a anticipar la comida tras escuchar una campana. La diferencia es que ahora la ciencia puede identificar con precisión las neuronas y circuitos implicados en esa anticipación, dando una base biológica clara al llamado aprendizaje por recompensa.

Este avance tiene implicaciones relevantes para la salud. Enfermedades como el Alzheimer no solo afectan la memoria del pasado, sino también la capacidad de aprender de la experiencia y tomar decisiones. Comprender cómo el hipocampo participa en la predicción podría abrir la puerta a nuevas estrategias terapéuticas, especialmente en etapas tempranas del deterioro cognitivo.

En conjunto, este descubrimiento refuerza una idea poderosa: recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene. El cerebro utiliza el pasado como una herramienta para anticipar el futuro, y en ese proceso reside una de las claves más profundas del aprendizaje humano.

