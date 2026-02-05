$!A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey

Para una persona que desea viajar desde Saltillo a destinos como Cancún, Guadalajara o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), resulta más económico y rápido hacerlo desde la terminal aérea de Saltillo que trasladarse a Monterrey. La apertura de vuelos comerciales a destinos nacionales —iniciada el año pasado con la ruta al AIFA y ampliada en 2026 con los anuncios de vuelos a Cancún y Guadalajara— ha incrementado las opciones de conectividad desde el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. TE PUEDE INTERESAR: Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún Una comparativa realizada por VANGUARDIA revela que, si bien los precios de los boletos aéreos son similares entre Saltillo y Monterrey, el traslado al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo implica una mayor inversión de tiempo y dinero. El ejercicio consideró que los precios pueden variar según la fecha, el horario de búsqueda e incluso el momento de cotización de los servicios de transporte por aplicación.

AL AIFA, HASTA 841 PESOS DE DIFERENCIA Por ejemplo, una persona que desee viajar al AIFA desde Saltillo pagaría 923 pesos por el vuelo, ya con Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), más 125 pesos por un traslado en Didi al aeropuerto, para un total de mil 48 pesos. El tiempo total de traslado sería de aproximadamente 125 minutos, considerando 30 minutos de trayecto al aeropuerto y 90 minutos de vuelo. TE PUEDE INTERESAR: Volaris abre ruta Saltillo-Guadalajara; dará impulso al Aeropuerto Plan de Guadalupe Desde Monterrey, el mismo destino tiene un costo de 737 pesos por el boleto, pero el traslado en Didi asciende a mil 152 pesos, lo que eleva el gasto total a mil 889 pesos y el tiempo de traslado a cerca de 210 minutos. En el caso del uso de automóvil particular, el costo total desde el Aeropuerto de Saltillo es de 945 pesos, mientras que desde el Aeropuerto Mariano Escobedo asciende a mil 432 pesos, considerando gastos aproximados de gasolina y casetas.

A CANCÚN, VUELO MÁS CARO DESDE SALTILLO El precio del vuelo a Cancún desde Saltillo es más elevado que desde Monterrey; sin embargo, los costos de traslado tienden a equilibrar el gasto total. Desde Saltillo, el boleto cuesta mil 674 pesos y, al sumar 125 pesos por traslado en Didi, el total asciende a mil 799 pesos. Desde Monterrey, el vuelo cuesta 947 pesos, pero el traslado eleva el gasto total a 2 mil 99 pesos. TE PUEDE INTERESAR: Analizan nuevos vuelos para Saltillo; apuestan por atraer al mercado regio Viajar en automóvil particular representa un ligero ahorro económico desde Monterrey, aunque no en tiempo. Desde Saltillo, el costo total es de mil 696 pesos, con un tiempo de traslado de tres horas con 35 minutos. Desde Monterrey, el gasto es de mil 642 pesos, pero el tiempo se extiende a cuatro horas con 50 minutos. A ello se debe añadir el costo del estacionamiento en el aeropuerto, que ronda los 320 pesos por día.