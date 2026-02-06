CNN revela que Epstein se hizo pruebas genéticas para obtener material para regenerar su cuerpo

MADRID- El pederasta Jeffrey Epstein llegó a hacerse pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material para la medicina regenerativa, cuyo objetivo es reparar el cuerpo mediante el desarrollo de nuevos tejidos y órganos a medida que los antiguos se desgastan.

Así se desprende de algunos de los miles de correos electrónicos de Epstein recientemente publicados y a los que ha tenido acceso la cadena CNN.

Varios años después de que Epstein fuera condenado inicialmente por cargos relacionados con la prostitución en 2008, pagó por pruebas novedosas realizadas por un médico de uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos y exploró la creación de células madre, fundamentales para la inmunidad y la curación, asegura la cadena.

El investigador Joseph Thakuria era en ese momento jefe médico en un hospital de Massachusetts (MGH) en Boston y estaba afiliado a un proyecto de estudios genómicos a gran escala en la Facultad de Medicina de Harvard.

En declaraciones a CNN, Thakuria afirmó que Epstein estaba inscrito en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, una enorme base de datos pública global con información genética de voluntarios para que científicos e investigadores aprendan más sobre rasgos y genes.

Entre los documentos de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encuentra una propuesta que Thakuria envió a Epstein en febrero de 2014, solicitándole que financiara un proyecto privado que secuenciaría los genomas de sus pacientes para conocer los factores genéticos de sus enfermedades.