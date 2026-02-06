CNN revela que Epstein se hizo pruebas genéticas para obtener material para regenerar su cuerpo

/ 6 febrero 2026
    El pederasta Jeffrey Epstein con unas mujeres cuyos rostros fueron ocultados por los demócratas antes de su publicación de esta fotografía. House Oversight Committee Democrats

Thakuria afirmó que Epstein estaba inscrito en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, una enorme base de datos pública global con información genética de voluntarios para que científicos e investigadores aprendan más sobre rasgos y genes

MADRID- El pederasta Jeffrey Epstein llegó a hacerse pruebas genéticas en un aparente intento de aprovechar su propio material para la medicina regenerativa, cuyo objetivo es reparar el cuerpo mediante el desarrollo de nuevos tejidos y órganos a medida que los antiguos se desgastan.

Así se desprende de algunos de los miles de correos electrónicos de Epstein recientemente publicados y a los que ha tenido acceso la cadena CNN.

Varios años después de que Epstein fuera condenado inicialmente por cargos relacionados con la prostitución en 2008, pagó por pruebas novedosas realizadas por un médico de uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos y exploró la creación de células madre, fundamentales para la inmunidad y la curación, asegura la cadena.

El investigador Joseph Thakuria era en ese momento jefe médico en un hospital de Massachusetts (MGH) en Boston y estaba afiliado a un proyecto de estudios genómicos a gran escala en la Facultad de Medicina de Harvard.

En declaraciones a CNN, Thakuria afirmó que Epstein estaba inscrito en el Proyecto Genoma Personal de Harvard, una enorme base de datos pública global con información genética de voluntarios para que científicos e investigadores aprendan más sobre rasgos y genes.

Entre los documentos de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encuentra una propuesta que Thakuria envió a Epstein en febrero de 2014, solicitándole que financiara un proyecto privado que secuenciaría los genomas de sus pacientes para conocer los factores genéticos de sus enfermedades.

Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión. EFE/Oversight Dems

En la propuesta, también plantea opciones para investigaciones genéticas específicas para Epstein, precisa la CNN.

Unos meses después, en junio, Thakuria envió a Epstein una extensa factura por una serie de proyectos que incluían una inversión inicial de 2.000 dólares para secuenciar parte del genoma del pederasta.

La factura incluía un costo estimado de “estudios de longevidad personalizados” que proponían el uso de edición genética. La factura indicaba que Epstein proporcionó una muestra de saliva.

La inversión inicial incluyó mil dólares para secuenciar una parte de su genoma conocida como exoma y otros mil dólares para secuenciar fibroblastos, células que se encuentran en el tejido conectivo, como la piel y los músculos, y que se han utilizado en un campo de investigación relativamente nuevo destinado a revertir el envejecimiento.

”El Sr. Epstein se inscribió en el Proyecto Genoma Personal, que estudiaría su predisposición genética a diversas enfermedades. En un momento dado, se emitió un cheque de 2.000 dólares para cubrir la secuenciación de ADN”, declaró Thakuria en un comunicado, según la CNN.

Parte de la propuesta implicaba editar las células madre de Epstein “para introducir mutaciones en cultivos que se cree que aumentan la longevidad”, utilizando la entonces novedosa tecnología de edición genética CRISPR, escribió Thakuria.

La CNN no encontró ningún registro del pago de Epstein por esos servicios, pero los correos electrónicos entre Thakuria, Epstein y sus asistentes continuaron hasta al menos 2015.

En estos, los asistentes de Epstein buscaban dar seguimiento al trabajo inicial de Thakuria. En un momento dado, Epstein se molestó con el médico por los retrasos y amenazó con denunciarlo a sus jefes si los resultados no llegaban rápidamente.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

