Extrabajadores de AHMSA marchan en Monclova y anuncian plantones en Palacio Nacional tras prórroga de subasta

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Extrabajadores de AHMSA recorrieron la Zona Centro de Monclova en protesta por el aplazamiento de la subasta, al considerar que cada retraso agrava la crisis económica que enfrentan cientos de familias. FOTO: LIDIET MEXICANO

Consideran que cada retraso agrava la crisis económica que enfrentan cientos de familias

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) marcharon este miércoles por las calles de la Zona Centro de Monclova como muestra de protesta ante el nuevo aplazamiento en la subasta de los activos de la empresa, acción que consideran una prolongación injustificada del conflicto laboral que mantiene en crisis a cientos de familias.

Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su inconformidad por la prórroga autorizada dentro del proceso de quiebra, al señalar que cada retraso representa mayor incertidumbre económica para quienes dependen de una resolución judicial que les permita acceder a salarios y prestaciones pendientes.

$!Julián Torres Ávalos, vocero de los exobreros, anunció acciones de protesta en la Ciudad de México para exigir la intervención del Gobierno Federal.
Julián Torres Ávalos, vocero de los exobreros, anunció acciones de protesta en la Ciudad de México para exigir la intervención del Gobierno Federal. FOTO: LIDIET MEXICANO

Al término de la movilización, Julián Torres Ávalos, vocero de los exobreros, convocó a sus compañeros a instalar un plantón este jueves 8 de enero en el exterior del Juzgado Cuarto de Distrito, donde exigirán una respuesta directa de la jueza Ruth Huerta respecto al aplazamiento de la subasta.

$!Extrabajadores de AHMSA marchan en Monclova y anuncian plantones en Palacio Nacional tras prórroga de subasta

Torres Ávalos adelantó además que las protestas no se limitarán a Monclova. Informó que un grupo de extrabajadores se trasladará a la Ciudad de México para realizar un plantón frente a Palacio Nacional, con el objetivo de exigir la intervención del Gobierno Federal, al considerar que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha dado solución al conflicto de AHMSA, pese a los compromisos asumidos públicamente.

$!Extrabajadores de AHMSA marchan en Monclova y anuncian plantones en Palacio Nacional tras prórroga de subasta

Los exobreros reiteraron que mantendrán las movilizaciones de forma pacífica, aunque advirtieron que intensificarán sus acciones hasta que el proceso de subasta avance y se garantice una salida justa para los trabajadores afectados.

El conflicto de AHMSA continúa siendo uno de los principales focos de tensión social y económica en la Región Centro de Coahuila, ante la falta de definiciones claras en los ámbitos judicial y federal.

Temas


Manifestaciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

