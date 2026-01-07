$!Extrabajadores de AHMSA marchan en Monclova y anuncian plantones en Palacio Nacional tras prórroga de subasta

MONCLOVA, COAH.- Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) marcharon este miércoles por las calles de la Zona Centro de Monclova como muestra de protesta ante el nuevo aplazamiento en la subasta de los activos de la empresa, acción que consideran una prolongación injustificada del conflicto laboral que mantiene en crisis a cientos de familias.

Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su inconformidad por la prórroga autorizada dentro del proceso de quiebra, al señalar que cada retraso representa mayor incertidumbre económica para quienes dependen de una resolución judicial que les permita acceder a salarios y prestaciones pendientes.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA: ordenan mayor difusión pública del proceso de venta mientras se aplaza otra vez la resolución laboral