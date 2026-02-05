Las pesadillas del Tío Richie

+ Seguir en Seguir en Google
  • porMonsi
    • CARTONES / 5 febrero 2026
      Las pesadillas del Tío Richie
    COMPARTIR

    El nombre del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien durante el sexenio de López Obrador y parte del de Claudia Sheinbaum había estado en una disputa legal por adeudos fiscales, aparece ahora en un supuesto correo filtrado y en donde es invitado a una de las fiestas de Jeffrey Epstein.

    Salinas Pliego reaccionó diciendo que lo que buscan es manchar su nombre. Hasta el momento, no existe evidencia de que el empresario haya cometido un acto ilegal relacionado al caso Epstein o que haya participado en una de sus fiestas.

    TE PUEDE INTERESAR: Mencionan a Salinas Pliego, Slim y Azcárraga en archivos de Jeffrey Epstein

    Temas

    Empresas
    Deudas

    Personajes

    Ricardo Salinas Pliego

    Organizaciones

    SAT
    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
    Claudia Sheinbaum encabeza el 109 aniversario de la Constitución Mexicana con un mensaje contundente contra el neoliberalismo y en defensa de la soberanía.

    Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”
    El objetivo de estas visitas fue fortalecer alianzas que impulsen el desarrollo económico, turístico y de servicios en la entidad, explicó Jiménez Salinas

    Coahuila mantiene y fortalece relación con Texas y Arizona: Manolo Jiménez
    Impulso económico

    Impulso económico
    true

    Fuero: Suero salvador de los corruptos
    true

    Incendios: ¿por qué son tan frecuentes en Coahuila?
    Las cuevas, explicó el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, son utilizadas por personas para intoxicarse u ocultar objetos robados.

    Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo
    Los internos de los seis penales que hay en Coahuila (varoniles y femeniles), podrán ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio.

    En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia
    Algunos medicamentos modifican el entorno digestivo de manera indirecta.

    Medicamentos de uso común: un riesgo silencioso para la salud futura