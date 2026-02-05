Las pesadillas del Tío Richie

El nombre del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien durante el sexenio de López Obrador y parte del de Claudia Sheinbaum había estado en una disputa legal por adeudos fiscales, aparece ahora en un supuesto correo filtrado y en donde es invitado a una de las fiestas de Jeffrey Epstein.

Salinas Pliego reaccionó diciendo que lo que buscan es manchar su nombre. Hasta el momento, no existe evidencia de que el empresario haya cometido un acto ilegal relacionado al caso Epstein o que haya participado en una de sus fiestas.

