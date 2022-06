Ahora son los profes quienes toman la Escuela de Música en Saltillo

Un grupo de maestros tomó las instalaciones de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila este viernes, para manifestarse en contra del proceso de elección para director que aprobó el pasado miércoles el Consejo Directivo.

De acuerdo con los docentes, la parte representativa de maestros en el Consejo no escuchó la postura de los maestros que se oponían a que se celebre el proceso, pues en el mes de mayo el mismo Consejo determinó que las elecciones a director se llevarían a cabo el próximo semestre, en tanto, seguiría al frente de la institución el coordinador designado por la Rectoría, Ricardo Rodríguez.

“No se respetó el acuerdo tomado por el mismo Consejo, se están violando los acuerdos y no se nos tomó en cuenta para determinar adelantar las elecciones para este martes 21 de junio, porque no es tiempo suficiente para un candidato, además que no hay alumnos ya en la Facultad y si estamos trabajando presencial no se pueden hacer elecciones a distancia”, apuntaron los docentes que tomaron la instrucción.

Asimismo, solicitaron la presencia de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad, para resolver la problemática, o de lo contarlo no desalojarían las instalaciones.

No obstante, los alumnos señalaron que los maestros que tomaron la escuela estarían violando el acuerdo tomado por el máximo órgano de la Escuela, el Consejo Directivo, por lo que podrían ser destituidos.

Tras la toma de las instalaciones de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el pasado lunes, el Consejo Directivo decidió llevar a cabo elecciones para director el martes 21 de junio, pese a que en marzo se acordó que las elecciones se llevarían a cabo hasta el próximo semestre.

El anterior director renunció luego de que los alumnos iniciaran un referéndum.