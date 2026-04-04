Inicia temporada de incendios; Coahuila registra 18 siniestros

De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, hasta la fecha se han registrado 18 incendios forestales en la entidad, con una afectación total de 437 hectáreas.

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa , autoridades estatales y federales activaron una alerta ante el incremento de la movilidad en zonas naturales y las condiciones climáticas propicias para la generación de incendios.

A pesar del número de incidentes, el balance de daños ha sido considerado menor, ya que la vegetación afectada corresponde principalmente a pastizales y matorrales.

Los registros por municipio indican que Progreso ha perdido 88 hectáreas de matorral desértico micrófilo, mientras que en Nadadores se han afectado 25 hectáreas de pastizal.

En Saltillo, la superficie dañada asciende a 10 hectáreas de pastizal natural, y en Castaños se reporta una hectárea de matorral desértico.

En cuanto a las causas, el informe señala que 12 de los incendios tuvieron un origen desconocido, mientras que cuatro fueron provocados de manera intencional. En los casos restantes no se ha determinado el origen del fuego.

VIGILANCIA EXTREMA

La zona de Arteaga se mantiene bajo especial vigilancia debido a su condición boscosa y a la alta afluencia de visitantes durante este periodo. Autoridades de Protección Civil municipal hicieron un llamado enérgico a la población para evitar estrictamente el encendido de fogatas, advirtiendo que quienes incumplan esta disposición podrán ser sancionados conforme a la ley.

Esta medida busca prevenir situaciones como la registrada en 2021 en Arteaga, donde se consumieron aproximadamente 3 mil 600 hectáreas. Según información municipal, los ecosistemas forestales de Coahuila pueden tardar más de un siglo en recuperarse tras un incendio severo.

Además, la reforestación de estas áreas implica inversiones millonarias y la movilización de personal especializado, así como la plantación de miles de árboles.

CAMBIO CLIMÁTICO

La protección de las áreas verdes resulta fundamental, especialmente en un contexto de cambio climático. De acuerdo con la asociación Apoya Tu Bosque Local, las temperaturas en la región han aumentado más de cinco grados en los últimos años.

Los bosques no solo son fuentes de oxígeno, sino también reguladores térmicos esenciales para el equilibrio ambiental de la región.