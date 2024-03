Aída García Badillo, de MC: ¿Por qué quiere ser diputada federal por Coahuila?

“Soy Aída, tengo Síndrome de Asperger, soy mamá de Omar, tengo 43 años viviendo en Saltillo, soy activista”. Así se presenta Aída Guadalupe García Badillo, candidata a diputada federal en el Distrito 7 de Saltillo por Movimiento Ciudadano. “El activismo es la cosa más solitaria; a lo mejor, por la característica del autismo, lo he vivido solitariamente”. “Siempre he dicho que cuando no hay tiempo, más vale tener dinero y cuando no se tiene dinero, hay que tener tiempo. Entonces, soy una jugadora solitaria; siempre voy armando mis jugadas y de repente todas caen donde quiero que caigan. Así he modificado leyes, quitado reglamentos, así he hecho cambios en el estado y a nivel nacional”, expresa Aída a VANGUARDIA. TE PUEDE INTERESAR: Jaime Bueno, del PRI: ¿por qué quiere seguir siendo diputado federal por Coahuila? La licenciada en Letras Españolas y en Ciencias de la Comunicación nos dice que el activismo y la política se llevan de la mano porque coinciden en el tema de la agenda social, representan los intereses de la sociedad: “En ese sentido, la política se nutre de la agenda social, pero todas las otras agendas se han construido por intereses personales; le apuesto a la agenda social. Tenemos que ver las necesidades sociales para hacer cambios sociales, si no, estaríamos hablando de política ficción”.

EL PAÍS SE HA POLARIZADO Con sólo tres candidaturas registradas en la contienda, refiere que desde hace seis años el país se ha polarizado en dos grupos, de izquierda y derecha, y MC aparece como una opción fresca. Se siente cobijada por el partido; los grupos nacionales y locales apostaron por ella. Previamente, fue candidata a diputada local por el Distrito 16 por MC, lo que le notificó el partido un día antes. La candidatura nadie la quería aceptar, no querían enfrentar a Álvaro Moreira Valdés (PRI). "Lógico que el día que la acepté, ese día me amenazaron de muerte. Nadie se enfrenta a las instituciones; incluso por ser activista he recibido un montón de amenazas de muerte, por defender a los gay, a los trabajadores sexuales, por defender a las víctimas de trata de personas, por recuperar tierras, por enfrentarme a las líderesas; entonces son como gajes del oficio. Sabía que existía esa posibilidad, no sabía que tan rápidamente podía ser", subraya. LAS AMENAZAS Acota que en ese entonces le decía al director del INE: "'No tiene necesidad de violarme si me va a matar', pero la descripción fue 'la voy a violar, la voy a matar'. Una de mis cualidades es tener la sangre muy fría cuando hay que ser frío y eso me ha ayudado. También alejarme de los problemas cuando necesito alejarme". La suya, asegura, no será una candidatura testimonial, pues tiene muchos compromisos que cumplir. "Estamos compitiendo; nosotros no somos de simulación, de que vamos a vender los votos o que denos el voto y después regresamos. No, nosotros vamos a cumplir en todos los sentidos". Refirió que hace días levantó un muestreo en un mercado y de cada 100 personas, 9 se identificaron como amloístas recalcitrantes, 7 con una negación hacia la fiesta de la democracia y la gran mayoría acepta a MC.

‘NOS VEN COMO UNA OPCIÓN FRESCA’ “Nos ven como una opción fresca y, lo más importante, nos ven menos corruptos dentro de lo que sería la política y la mediocridad de la clase política. La gente sí cree que somos ciudadanos; yo soy ciudadana de a pie, un ciudadano real, que vive y sufre todos los días lo que le está pasando a su comunidad”, acota. ¿POR QUÉ VOTAR POR AÍDA? “Porque yo sí tengo valores éticos; creo que los otros políticos no. No tienen memoria social; yo sí tengo memoria social. Si digo que te voy a ayudar, te voy a ayudar. Con todo el mundo con el que me he comprometido, le he ayudado”, dijo. “He hecho movimientos, después otros se han subido a estos movimientos. Por ejemplo, el movimiento LGBT yo lo armé, hice la primera marcha lésbico-gay. Ahora es una política pública, pero esto salió de una idea de que Saltillo tiene que cambiar; esos sujetos ya están ahí, hay que darles un espacio de derecho”, dice orgullosa. Añadió que con hablar con la gente se pueden elaborar diagnósticos y visualizar soluciones a problemas sociales: “Dicen que si sabes el problema, puedes mover el mundo. Tengo una frase: ‘Dame un problema y te moveré el mundo’. Soy experta en hacer diagnósticos sociales; no tengo agenda política, tengo agenda social y ésta va a salir de las necesidades de mi gente, los coahuilenses; yo sí tengo una responsabilidad”.

¿QUÉ HARÁS DE LLEGAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS? “Me gustaría hacer una gran reforma en el asunto de la tierra. Qué cosas tan asquerosas he encontrado en el asunto de la tierra, títulos que no son reales, mucha gente en posesión. En un momento hubo una política de invasión entre los partidos políticos PRI, PRD y PAN, y quedaron comunidades sin asunto jurídico. La herencia es otro problema, el traspaso de propiedades”, dice Aída. Para evitar problemas y dar soluciones, propone modificar leyes y poner candados en la operación de los registros públicos de la propiedad, avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra y dar certeza jurídica en las propiedades. Además, es necesario regularizar las propiedades ejidales que son absorbidas por las ciudades. Aída habla sobre el tema de justicia y desaparecidos, que es otra prioridad: “Andrés Manuel López Obrador cometió un grave error ‘al desaparecer a los desaparecidos administrativamente’, porque Coahuila tiene cuestiones que deben ser revisadas como lo que pasó en Piedras Negras, en Allende y los miles de personas desaparecidas en la entidad”. “Hay que mandar desde el Congreso de la Unión expedientes de investigación y empezar a hacer justicia”, dijo, al indicar que también debe regularse el sexoservicio y diseñar programas en beneficio de quienes se dedican a esa actividad. La prostitución debe reglamentarse, dijo, al señalar que cuanto más barato es el servicio sexual, más podrida está la sociedad.