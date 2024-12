POLITICÓN: Torreón, el campeón 2023 en observaciones, se toma con calma liderar la lista negra de la ASE

I. CONTINÚAN DESIGNACIONES

Javier Díaz , alcalde electo de Saltillo, revelará hoy más nombres de su equipo. Aunque los detalles se manejan con total discreción −tanto que incluso se dice que los elegidos lo sabrán poco antes de la conferencia de prensa−, los que siempre tienen primicias aseguran que se anunciará un nombramiento clave para la gestión sarapera: la de Ernesto Siller como nuevo titular de Desarrollo Social. Neto, como lo conocen, tiene experiencia de sobra, pues ya dirigió esta área en la administración de Manolo Jiménez y, hasta hoy, forma parte del equipo de Mejora Coahuila .

II. MOVIMIENTO ESTRATÉGICO

La llegada de Neto Siller a Desarrollo Social refuerza la percepción de que Javier Díaz no improvisa. Su estrategia está alineada con la del Ejecutivo estatal y busca potenciar la operación territorial encabezada por Gabriel Elizondo . En los pasillos, algunos murmuran que este tipo de designaciones no sólo destacan por la capacidad del elegido, sino también por asegurar que la “operación política” avance sin tropiezos, dejando claro que este rubro no se desatiende en ningún momento.

III. MÁS DESIGNACIONES

El que también tendrá conferencia de prensa, pero a las 12 del día, es el alcalde electo de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , quien revelará los nombres de quienes integrarán su equipo de trabajo a partir del primer día de enero. Además del ya anunciado fichaje de Héctor Reyes en el área de comunicación social, se especula que quien ya amarró plaza para el próximo trienio es el actual secretario del Ayuntamiento, Alejandro González, pues repetiría en el cargo. Adicionalmente, se espera que Gutiérrez dé a conocer detalles de la agenda que desahogará pasado mañana miércoles.

IV. ¡Y A JALAR!

Hasta donde se sabe, la sesión solemne en la cual rendirá la protesta de ley tendrá lugar a las 2:00 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez Treviño, y más tarde, ya en las instalaciones de la Presidencia Municipal, se llevará a cabo la primera sesión de Cabildo durante la cual, entre otras cosas, se conformarán las distintas comisiones de trabajo del Ayuntamiento.

V. POCO OPTIMISMO

A propósito de la “elección judicial patito” −como calificó el exgobernador Rubén Moreira al ejercicio comicial que tendrá lugar en junio próximo−, hay quienes ya están armando quinielas en torno al porcentaje de participación que se considera podría alcanzarse en Coahuila. Quienes le entienden al tema electoral consideran que si se alcanza el 20 por ciento de participación, podría considerarse un éxito el ejercicio. Sin embargo, los pesimistas consideran que es poco probable que se supere el 15 por ciento, sobre todo considerando que a nivel local no habrá ninguna otra elección que pudiera entusiasmar al electorado.

VI. PERO NO EN LOS PARTIDOS

La parte interesante de esto, hacen notar los enterados, es que una muy baja participación es el mejor escenario para que operen las estructuras de los partidos. “¿Pero cómo? −se preguntará usted−: si los partidos tienen prohibido participar en la elección judicial”. Pues sí: técnicamente no pueden hacer nada, ni a favor ni en contra de cualquiera de las candidaturas, pero todo mundo sabe que serán las estructuras partidistas las que definan dicho proceso. Al tiempo.

VII. SIN PRISA I

En la administración municipal de Torreón se tomaron con calma el tema de haber sido declarados “campeones 2023” en materia de las observaciones que a la cuenta pública realiza la Auditoría Superior del Estado de Manuel Ramírez Briones. Y es que hasta ayer por la tarde emitieron un comunicado para fijar postura al respecto. “Por lo general son dudas que los auditores tienen sobre algún proceso de contratación, nómina, proveedores, etcétera, y se aclaran dentro del plazo que la misma ASE señala”, dijo el tesorero del municipio lagunero, Óscar Luján Fernández, de acuerdo con el documento.

VIII. SIN PRISA II

Y para redondear el argumento, además de calificar de “normales” las observaciones, se afirma que “lo mismo ocurrió” con la cuenta pública de 2022 y que, en esa ocasión, se aclaró la totalidad de las observaciones. Habrá que estar pendientes de cómo se desarrolle esta historia, porque los observadores agudos aseguran que no fue casualidad eso de que Torreón apareciera, en el informe de la ASE , como el ente con más observaciones.

IX. OPORTUNIDAD PERDIDA