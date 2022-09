Un joven come fruta de un vaso que sostiene con las manos, otro llega y tumba el vaso de un manotazo. Voltea y solo responde: “Al chile”. El afectado responde: “Al chile”, sin posibilidad de enojarse, reclamar o irse a los golpes.

Este juego ahora viral y popular entre los adolescentes, pone a prueba su tolerancia y paciencia a una agresión, de acuerdo con jóvenes que lo juegan de edades entre 13 y 16 años de edad.

Aunque desconocen de dónde surgió o quién lo inventó, como la mayoría de los memes o juegos que replican, lo hacen como una forma de sumarse a la ola de memes o tiktoks virales.

“Solo es un juego, puede ser molestando a alguien tirándole los libros, cuadernos, comida o celular, el chiste es que esa persona debe aguantar; no lo vemos como una agresión, sino como una broma que deben aguantar”, expresó Sebastián, de 14 años.

“Cuando me hicieron por primera vez, relata, no entendía el juego, de hecho no le encuentro mucho chiste, es nada más jugar, pero lo que sí es que hay quienes se enojan, pero de eso se trata, de no enojarse, unos cuando saben que es un juego, se alivianan, se suman a la moda”, dice el adolescente.

¿NORMALIZAR LA VIOLENCIA?

De acuerdo con la psicóloga Dulce Covarrubias, estos juegos pueden llegar a normalizar la violencia, además de poner al límite la paciencia de los involucrados y provocar enojos más severos que desemboquen en peleas o agresiones más graves, “pero sobre todo, convertir en algo habitual y normal una agresión”, advierte.

La especialista recomendó alejarse a los adolescentes de dichas prácticas y explicarles por qué acciones así pueden desembocar en más actos de violencia, además de advertir que de tolerarlos significa “abrir la puerta” o permitir que juegos que implican un golpe o herida continúen aumentando su nivel de violencia.

“Que sepan además que aceptar estos juegos, aceptar hacerse heridas o alguna otra forma de transgredir el cuerpo, nunca será justificación para pertenecer a un grupo”, expresó la psicóloga.

En las últimas semanas VANGUARDIA ha publicado una serie de notas exhibiendo la violencia que existe en los alrededores de escuelas de la ciudad, donde los protagonistas son adolescentes, hombres y mujeres.