Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025

Saltillo
/ 4 enero 2026
    El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González informó que con 7 nuevos pozos y el mantenimiento de infraestructura existente, aumentó el causal en la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que durante 2025 se logró incrementar en un 15 por ciento el abasto de agua potable en la ciudad, y adelantó que para este 2026 la meta es aumentar al menos en un 25 por ciento el volumen que se distribuía en la red al inicio de su administración.

El Edil destacó que estos resultados han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo técnico y operativo que realiza Aguas de Saltillo (Agsal), particularmente a través del Plan Antisequía, cuya estrategia central es el incremento del caudal disponible para la población.

“Durante 2025 logramos poner en funcionamiento siete pozos nuevos; además, incrementamos la eficiencia de otros tantos para inyectar 314 litros por segundo a la red, lo que representa un aumento del 15 por ciento”, puntualizó el Presidente Municipal.

Díaz González recordó que en el año que recién concluyó entraron en operación los pozos de Praderas, Balcones, La Herradura, Paraíso 2, Paraíso 3, Lomas de Lourdes y Carneros III, subrayando que este último, por sí solo, permitió incrementar el caudal en un cinco por ciento.

De manera adicional, se realizaron 16 acciones de mantenimiento en pozos que ya se encontraban en funcionamiento, lo que permitió recuperar un caudal de 198 litros por segundo, fortaleciendo así la capacidad del sistema de distribución de agua potable en la ciudad.

$!Saltillo registra una eficiencia física del 78 por ciento en la gestión del agua, por encima del promedio nacional.
Saltillo registra una eficiencia física del 78 por ciento en la gestión del agua, por encima del promedio nacional. FOTO: CORTESÍA

“El cuidado del agua es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. En Saltillo enfrentamos este desafío con responsabilidad, adoptando políticas y acciones que aseguran el abasto presente y futuro”, afirmó el alcalde.

Asimismo, señaló que a través de Agsal se han impulsado acciones permanentes de gestión integral del recurso, promoción del consumo responsable y detección oportuna de fugas en la red de distribución.

Finalmente, se informó que actualmente Aguas de Saltillo mantiene una eficiencia física del 78 por ciento en la gestión del agua, cifra que se ubica por encima del promedio nacional de los organismos operadores del país, consolidando a la capital coahuilense como un referente en el manejo del recurso hídrico.

