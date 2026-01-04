Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila

Torreón
/ 4 enero 2026
    Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila
    Venezuela nunca ha tenido niveles de pobreza como los que vemos, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Gerardo Aguado advierte que la defensa de Maduro contradice los principios democráticos y el Estado de derecho y critica a Morena

TORREÓN, COAH.- El diputado local del PAN, Gerardo Aguado, advirtió que la defensa del gobierno de Nicolás Maduro resulta incompatible con los principios democráticos y humanitarios, al tratarse —dijo— de un régimen señalado internacionalmente por represión política, colapso económico y presuntos vínculos con el crimen organizado.

El legislador expuso que Venezuela atraviesa una de las crisis más severas de América Latina, marcada por una hiperinflación que superó el 130 mil por ciento en años recientes, el deterioro de los servicios básicos y el desplazamiento forzado de más de siete millones de personas, hoy migrantes o refugiados.

Citó datos de UNICEF que indican que, en 2023, solo el 9 por ciento de los hogares venezolanos contaba con seguridad alimentaria.

$!El legislador panista Gerardo Aguado fijó postura sobre la situación política y social que vive Venezuela.
El legislador panista Gerardo Aguado fijó postura sobre la situación política y social que vive Venezuela. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

A este escenario se suma, afirmó, un patrón sostenido de represión política, con alrededor de 900 presos políticos, persecución a opositores y procesos electorales cuestionados por la comunidad internacional.

Recordó que Freedom House clasifica a Venezuela como un país “No Libre”, con apenas 13 de 100 puntos en libertades políticas y civiles.

En ese contexto, Aguado consideró preocupante la postura de Morena, del Gobierno federal y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han sido críticos de acciones internacionales contra el régimen venezolano.

Señaló que dichas acciones se dirigen a un gobierno acusado de autoritarismo y de presuntos vínculos con redes de narcotráfico, como el llamado Cártel de los Soles.

Finalmente, subrayó que la defensa de la democracia no debe aplicarse de manera selectiva y que ningún gobierno autoritario o presuntamente coludido con el crimen organizado debe ser respaldado, al tratarse de una postura basada en la libertad, el Estado de derecho y las instituciones, más allá de afinidades ideológicas.

