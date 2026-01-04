Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El diputado local del PAN, Gerardo Aguado, advirtió que la defensa del gobierno de Nicolás Maduro resulta incompatible con los principios democráticos y humanitarios, al tratarse —dijo— de un régimen señalado internacionalmente por represión política, colapso económico y presuntos vínculos con el crimen organizado.

El legislador expuso que Venezuela atraviesa una de las crisis más severas de América Latina, marcada por una hiperinflación que superó el 130 mil por ciento en años recientes, el deterioro de los servicios básicos y el desplazamiento forzado de más de siete millones de personas, hoy migrantes o refugiados.

Citó datos de UNICEF que indican que, en 2023, solo el 9 por ciento de los hogares venezolanos contaba con seguridad alimentaria.