Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump

Durante 2025, el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el número de migrantes coahuilenses deportados creció 30 por ciento, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Entre enero y noviembre de este año —periodo que corresponde a los primeros meses del segundo mandato del republicano— fueron deportadas a México dos mil 869 personas migrantes originarias de Coahuila que se encontraban en el país vecino de manera irregular.

La información proviene de los registros generados a partir del intercambio de entrega y recepción de personas deportadas, proceso que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración y que posteriormente es reportado a la Secretaría de Gobernación.

En comparación con el mismo periodo de 2024, esta cifra representa un incremento, ya que entre enero y noviembre del año pasado se contabilizaron dos mil 215 personas coahuilenses deportadas por encontrarse de forma irregular en Estados Unidos.