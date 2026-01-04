Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump

Coahuila
/ 4 enero 2026
    Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
    En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados. Foto: Especial

El número de coahuilenses que fueron retornados a México, alcanzó los 2 mil 869 casos entre enero y noviembre de 2025

Durante 2025, el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el número de migrantes coahuilenses deportados creció 30 por ciento, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Entre enero y noviembre de este año —periodo que corresponde a los primeros meses del segundo mandato del republicano— fueron deportadas a México dos mil 869 personas migrantes originarias de Coahuila que se encontraban en el país vecino de manera irregular.

La información proviene de los registros generados a partir del intercambio de entrega y recepción de personas deportadas, proceso que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración y que posteriormente es reportado a la Secretaría de Gobernación.

En comparación con el mismo periodo de 2024, esta cifra representa un incremento, ya que entre enero y noviembre del año pasado se contabilizaron dos mil 215 personas coahuilenses deportadas por encontrarse de forma irregular en Estados Unidos.

$!Menores de edad también fueron deportados desde Estados Unidos, inclusive sin acompañamiento de un familiar.
Menores de edad también fueron deportados desde Estados Unidos, inclusive sin acompañamiento de un familiar. Foto: Especial

Aunque en Coahuila se observó un aumento en estos procedimientos, a nivel nacional los reportes de deportación mostraron una disminución significativa. Mientras que entre enero y noviembre de 2024 se registraron 190 mil 490 procesos de deportación de mexicanos, en el mismo periodo de este año la cifra descendió a 144 mil 61 procedimientos, es decir, una baja de 24.4 por ciento.

En este panorama, la Unidad de Política Migratoria también informó que los menores de edad no estuvieron exentos de estos procesos. El reporte detalla que, entre enero y noviembre de 2025, fueron deportados 197 menores de edad originarios de Coahuila que residían de manera irregular en Estados Unidos.

Del total, 185 menores tenían entre 12 y 17 años de edad, y 174 fueron retornados en condición de no acompañados. Asimismo, se registró la deportación de 12 menores de entre cero y 11 años, quienes sí se encontraban acompañados durante el proceso de retorno.

