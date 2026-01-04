Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’

CDMX.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el proyecto conocido como la Cuarta Transformación se ha consolidado como el movimiento de izquierda más fuerte en la actualidad, al destacar su cohesión interna, respaldo ciudadano y liderazgo político.

A través de redes sociales, Alcalde Luján enumeró los factores por los que, a su juicio, Morena puede considerarse “el más fuerte del mundo”: la unidad interna del partido, el apoyo popular expresado en las urnas y la presencia de liderazgos sólidos, entre los que mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, la dirigente partidista respondió a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar: “Que se escuche fuerte y que se escuche claro: México ya no es tierra de conquista. Es una nación libre, independiente y soberana”.

Las declaraciones de Trump fueron emitidas el pasado 3 de enero, durante una entrevista con Fox News, en la que sostuvo que “México es gobernado por los cárteles” del crimen organizado y afirmó que, en diversas ocasiones, ha ofrecido apoyo bélico a la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a estas organizaciones.

En esa misma conversación, el mandatario estadounidense señaló que “habrá que hacer con México” al ser cuestionado sobre la situación de seguridad en el país, en una referencia que se dio tras comentar los bombardeos en Venezuela que derivaron en la detención del presidente Nicolás Maduro.

Ante este escenario, Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido, al tiempo que adelantó que el tema será abordado con mayor amplitud la noche de este domingo en un programa transmitido por Canal Once.

La dirigencia de Morena subrayó que las declaraciones provenientes del exterior no modifican el rumbo del proyecto de la Cuarta Transformación y que la relación con otros países debe basarse en el respeto mutuo y la no injerencia. Con información de El Universal