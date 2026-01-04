Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

    Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026
    Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas. FOTO: CORTESÍA

Fuerzas municipales, estatales y federales realizaron el primer operativo coordinado del año para vigilar los límites de Saltillo con Zacatecas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante este fin de semana se llevó a cabo el primer operativo coordinado de 2026 entre fuerzas municipales, estatales y federales, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los límites del municipio con el estado de Zacatecas.

Con apoyo de un helicóptero estatal se realizaron recorridos de vigilancia en el sur de Saltillo, colindante con Zacatecas. FOTO: CORTESÍA

El Edil subrayó que la seguridad es la prioridad de prioridades para su administración, por lo que los operativos conjuntos para resguardar las colindancias con otras entidades, así como las brechas rurales, serán una pieza clave del esquema de seguridad que se mantendrá a lo largo del año.

“En 2026 seguiremos haciendo equipo con el Gobierno del Estado, así como con el Ejército Mexicano, la Marina, las fiscalías Estatal y Nacional y la Guardia Nacional, para mantener blindado nuestro municipio”, afirmó Díaz González.

El operativo incluyó la supervisión de brechas y del filtro de seguridad en la carretera Saltillo–Zacatecas. FOTO: CORTESÍA

En este marco, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizaron recorridos de vigilancia aérea y terrestre en la zona sur del municipio, colindante con Zacatecas.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como de integrantes del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, quienes supervisaron las brechas que conectan a Coahuila con el vecino estado y el punto donde convergen Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.

La Base de Operaciones Coordinadas del ejido La Ventura fue revisada como punto estratégico de vigilancia. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, se verificó el funcionamiento del filtro de seguridad instalado sobre la carretera Saltillo–Zacatecas, en el tramo donde se unen ambas entidades, además de supervisar la Base de Operaciones Coordinadas ubicada en el ejido La Ventura, considerada un punto estratégico para la vigilancia regional.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que la coordinación con las fuerzas estatales y federales será una constante durante el presente año, respaldada por un robusto equipamiento tecnológico y operativo.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en el operativo. FOTO: CORTESÍA

“Aunado al trabajo en equipo, contamos con tecnología como más de mil 633 cámaras urbanas de vigilancia; drones de alta precisión; más de 215 patrullas; 68 casetas y 12 oficinas móviles”, detalló.

Agregó que la estrategia de seguridad también se fortalece con la participación ciudadana, ya que más de 123 mil saltillenses colaboran en el cuidado de la ciudad a través de 600 grupos ciudadanos de WhatsApp, el Chat Bot de Seguridad y la línea telefónica 800 VIOLETA (800-846-53-82).

COMENTARIOS

