Al menos 16 candidatos en Coahuila no firmaron compromisos anticorrupción

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    Al menos 16 candidatos en Coahuila no firmaron compromisos anticorrupción
    16 candidatos a diputados locales en Coahuila, no suscribieron los compromisos de combate a la corrupciónen la plataforma “Conóceles”. CORTESÍA

El PAN y PRI tienen al menos un contendiente que se negó a estampar su rúbrica

Solo dos de los nueve partidos en Coahuila que tienen candidatos compitiendo por una curul en el Congreso del Estado, se salvaron de las candidaturas que rechazaron firmar los compromisos 10 de 10 contra la corrupción.

De acuerdo con los datos generados por el Instituto Electoral de Coahuila hasta este viernes 15 de mayo, 10 días después de iniciadas las campañas electorales, al menos 16 de las 313 candidaturas que han publicado su información en la plataforma “Conóceles” no suscribieron los compromisos de combate a la corrupción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llegan-a-coahuila-boletas-para-eleccion-del-7-de-junio-LH20721802

Entre estos 10 compromisos que fueron integrados por organizaciones de la sociedad civil en Coahuila desde las elecciones del 2017, están impulsar una Fiscalía Anticorrupción autónoma e independiente, además de atender y transparentar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado.

También fortalecer la legislación en materia de archivos y transparencia, así como publicar de manera voluntaria la declaración patrimonial “3 de 3”, y además, se plantea promover la unificación del padrón de beneficiarios de programas públicos y garantizar el acceso a la información financiera del Estado, municipios y entes públicos.

Los compromisos también incluyen respaldar la independencia y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, y propone aplicar el principio de máxima publicidad en la gestión legislativa y priorizar el interés de la ciudadanía por encima de intereses personales o partidistas.

Uno de los puntos clave de estos compromisos sobre todo en el tipo de elección en curso, es que quienes los firmen, se comprometen a legislar con transparencia, ética y honradez.

En este universo de candidatos, se incluyen los postulados de los partidos y de las coaliciones para la mayoría relativa, pero también de las postulaciones particulares que se hicieron para las listas de representación proporcional.

De acuerdo con la información publicada por el IEC, el PAN tiene al menos un candidato que no quiso suscribir los compromisos ante la plataforma “Conóceles”, el PRI también tiene un candidato que no quiso, el PT, Nuevas Ideas, México Avante, y las coaliciones PRI-UDC y Morena-PT, también tienen en sus postulados por lo menos una persona que no los suscribió.

Además, existen tres candidatos de Morena que no firmaron los compromisos, y otros seis candidatos de MC que tampoco lo hicieron.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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