Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio

Durante las primeras horas de este viernes arribaron a Coahuila las boletas electorales que serán utilizadas en la Jornada Electoral del próximo 7 de junio.

El material quedó bajo resguardo en las bodegas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde permanecerá custodiado bajo protocolos de seguridad y vigilancia como parte de los preparativos previos a la elección.