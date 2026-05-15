Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio
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El material electoral comenzó a ser resguardado por el IEC bajo protocolos de seguridad rumbo a la jornada comicial
Durante las primeras horas de este viernes arribaron a Coahuila las boletas electorales que serán utilizadas en la Jornada Electoral del próximo 7 de junio.
El material quedó bajo resguardo en las bodegas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde permanecerá custodiado bajo protocolos de seguridad y vigilancia como parte de los preparativos previos a la elección.
Las autoridades electorales informaron que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad y certeza durante el proceso, previo a la distribución de la documentación en los distintos comités y casillas.
Con la llegada de las boletas, el IEC continúa con la organización del Proceso Electoral Local 2025-2026 rumbo a la jornada en la que la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto.