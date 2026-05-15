Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio

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    Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio
    Personal electoral recibió y trasladó las boletas que serán utilizadas durante la jornada del próximo 7 de junio en Coahuila. REDES SOCIALES
    Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio
    Las boletas y documentación electoral arribaron durante la madrugada a Coahuila como parte de los preparativos rumbo a la elección del 7 de junio. REDES SOCIALES
    Llegan a Coahuila boletas para elección del 7 de junio
    Personal electoral realizó labores de descarga, revisión y resguardo de la documentación correspondiente al proceso electoral en Coahuila. REDES SOCIALES

El material electoral comenzó a ser resguardado por el IEC bajo protocolos de seguridad rumbo a la jornada comicial

Durante las primeras horas de este viernes arribaron a Coahuila las boletas electorales que serán utilizadas en la Jornada Electoral del próximo 7 de junio.

El material quedó bajo resguardo en las bodegas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde permanecerá custodiado bajo protocolos de seguridad y vigilancia como parte de los preparativos previos a la elección.

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Las autoridades electorales informaron que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad y certeza durante el proceso, previo a la distribución de la documentación en los distintos comités y casillas.

Con la llegada de las boletas, el IEC continúa con la organización del Proceso Electoral Local 2025-2026 rumbo a la jornada en la que la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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