Al volante... ebrios y dormidos: taxista y amigo hacen parada prolongada en Parras

Dos personas fueron encontradas dormidas en el interior de un vehículo de transporte, en las calles Salvador Allende y Prolongación, de la colonia Independencia, en Parras. Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Policía Municipal, de la Policía de Coahuila y del grupo Cóndor de rescate voluntario.

Tras varios minutos tratando de despertar a los ocupantes, los uniformados los subieron a la unidad para trasladarlos a las celdas. Rafa Navarro, propietario del vehículo de alquiler, señaló que no se hacía responsable de su trabajador, pues confiaba en que el conductor cumpliera con sus funciones de taxista conforme a lo que le pagaba.

Los vecinos, después de conversar durante un tiempo y ante la falta de respuesta, temieron lo peor, ya que los hombres llevaban más de dos horas dentro del vehículo y con una cerveza a un lado, lo que provocó la movilización de las unidades policiales. Eran cerca de las 12:00 horas de este jueves cuando, bajo el sol, los dos hombres permanecían recostados sobre los asientos del vehículo. El carro, un Volkswagen con número económico de taxi 55 y la leyenda “Navarros”, fue remolcado al corralón por una grúa.