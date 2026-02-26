Se atraviesa joven y es golpeado por vehículo, en Saltillo; queda lesionado

A las instalaciones del Hospital General fue trasladado un joven con una probable fractura en la rodilla izquierda, tras un accidente ocurrido en el cruce de Álvaro Obregón y Calle Octava, en la colonia 15 de Abril de Saltillo.

Se trata de Alexis¨N¨, de 19 años, quien transitaba por Guillermo González Pico con dirección a la calle Octava. Al llegar al cruce con Álvaro Obregón, un automóvil pasó frente a él y dio vuelta, lo que provocó que el joven continuara avanzando.

