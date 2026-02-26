Se atraviesa joven y es golpeado por vehículo, en Saltillo; queda lesionado
El motociclista fue trasladado al Hospital General, presentando una probable fractura en la rodilla izquierda
A las instalaciones del Hospital General fue trasladado un joven con una probable fractura en la rodilla izquierda, tras un accidente ocurrido en el cruce de Álvaro Obregón y Calle Octava, en la colonia 15 de Abril de Saltillo.
Se trata de Alexis¨N¨, de 19 años, quien transitaba por Guillermo González Pico con dirección a la calle Octava. Al llegar al cruce con Álvaro Obregón, un automóvil pasó frente a él y dio vuelta, lo que provocó que el joven continuara avanzando.
Quedó en el carril con dirección al centro, y aunque un taxista logró frenar a tiempo, Alexis no se percató de los carriles que van hacia el periférico y se atravesó. En ese momento, Mario, a bordo de un vehículo Chevrolet Monsa, lo impactó, enviándolo al pavimento, donde permaneció lesionado varios minutos hasta la llegada de la ambulancia de la Cruz Roja.
Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y se procedió a llamar a las aseguradoras para llegar a un convenio respecto a los daños ocasionados y las lesiones sufridas.