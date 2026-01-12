Alarma por consumo de refresco en México: 163 litros por persona al año

/ 12 enero 2026
    Alarma por consumo de refresco en México: 163 litros por persona al año
    El alto consumo de refrescos en México está directamente relacionado con el incremento de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, advierten especialistas. FOTO: ARCHIVO

México lidera el consumo mundial de bebidas azucaradas, con un promedio anual de 163 litros por persona

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- México se ha convertido en el país con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo, superando incluso a Estados Unidos y Chile, de acuerdo con investigaciones del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan que cada mexicano ingiere, en promedio, 163 litros de refresco al año, una cifra alarmante que rebasa en casi 40 % el consumo de los estadounidenses, quienes beben alrededor de 118 litros anuales.

Este hábito tiene consecuencias directas en los altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas que afectan a millones de personas en el país, además de representar una fuerte carga para el sistema de salud pública.

Aunque especialistas recomiendan priorizar el consumo de agua natural, un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que dentro del mercado nacional existen opciones menos dañinas.

“Conocer cuáles son y leer detenidamente las etiquetas puede marcar una diferencia significativa en la salud a largo plazo”, subraya la Profeco.

Optar por bebidas con menor contenido de azúcar, libres de jarabe de maíz de alta fructosa y con menos calorías no elimina los riesgos por completo, pero sí reduce el impacto negativo del consumo ocasional, puntualiza la dependencia.

En 2026, esta información se convierte en una herramienta clave para que los consumidores tomen decisiones más conscientes frente a uno de los productos más populares del país, estrechamente vinculado con obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

