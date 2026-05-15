Alarma por sobreexplotación de mantos acuíferos en Parras: nuevas perforaciones pese a veda

La situación del agua en la región vuelve a generar preocupación entre la ciudadanía y especialistas, luego de detectarse nuevas labores de perforación en la zona oriente del Parras, a pesar de que existe una veda oficial que prohíbe este tipo de actividades para proteger los recursos hídricos locales.

En el predio conocido como Viñedos Los Hoyos se observó recientemente la presencia de maquinaria perforadora trabajando en la apertura de un nuevo pozo. Este lugar ya cuenta con una infraestructura de tuberías que, a lo largo de más de 20 kilómetros y por la orilla de la carretera que conecta Parras con General Cepeda, transporta un caudal superior a las 6 pulgadas de agua. El recurso se extrae de esta zona y se conduce hasta las instalaciones del hotel Parvada.