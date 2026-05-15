Alarma por sobreexplotación de mantos acuíferos en Parras: nuevas perforaciones pese a veda
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Vecinos denunciaron la falta de intervención de las autoridades ante las nuevas perforaciones detectadas en la zona oriente del municipio
La situación del agua en la región vuelve a generar preocupación entre la ciudadanía y especialistas, luego de detectarse nuevas labores de perforación en la zona oriente del Parras, a pesar de que existe una veda oficial que prohíbe este tipo de actividades para proteger los recursos hídricos locales.
En el predio conocido como Viñedos Los Hoyos se observó recientemente la presencia de maquinaria perforadora trabajando en la apertura de un nuevo pozo. Este lugar ya cuenta con una infraestructura de tuberías que, a lo largo de más de 20 kilómetros y por la orilla de la carretera que conecta Parras con General Cepeda, transporta un caudal superior a las 6 pulgadas de agua. El recurso se extrae de esta zona y se conduce hasta las instalaciones del hotel Parvada.
Habitantes del sector señalan que con este nuevo pozo se busca ampliar el volumen de extracción en una zona donde ya se ha documentado el agotamiento de los mantos acuíferos naturales. Lo más cuestionado por la población es que, aunque la normativa vigente establece la prohibición de nuevas perforaciones por el riesgo de agotamiento total del agua subterránea, ninguna autoridad ha intervenido para detener estas obras ni para sancionar a quienes las realizan.
La sobreexplotación de los mantos acuíferos representa un riesgo grave para el abastecimiento de agua potable, la actividad agrícola y el equilibrio ambiental de Parras, municipio reconocido históricamente por su riqueza hídrica y su tradición vitivinícola.
Vecinos y organizaciones civiles exigen una intervención inmediata de las autoridades competentes para hacer cumplir la ley, proteger el recurso y garantizar que el agua siga siendo un bien disponible para todos.