Alarma por sobreexplotación de mantos acuíferos en Parras: nuevas perforaciones pese a veda

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Coahuila
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    Alarma por sobreexplotación de mantos acuíferos en Parras: nuevas perforaciones pese a veda
    Organizaciones civiles y pobladores exigen una revisión inmediata de las obras de perforación detectadas en la zona oriente de Parras, ante el temor de un mayor agotamiento de los mantos acuíferos. PEDRO PESINA

Vecinos denunciaron la falta de intervención de las autoridades ante las nuevas perforaciones detectadas en la zona oriente del municipio

La situación del agua en la región vuelve a generar preocupación entre la ciudadanía y especialistas, luego de detectarse nuevas labores de perforación en la zona oriente del Parras, a pesar de que existe una veda oficial que prohíbe este tipo de actividades para proteger los recursos hídricos locales.

En el predio conocido como Viñedos Los Hoyos se observó recientemente la presencia de maquinaria perforadora trabajando en la apertura de un nuevo pozo. Este lugar ya cuenta con una infraestructura de tuberías que, a lo largo de más de 20 kilómetros y por la orilla de la carretera que conecta Parras con General Cepeda, transporta un caudal superior a las 6 pulgadas de agua. El recurso se extrae de esta zona y se conduce hasta las instalaciones del hotel Parvada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-manolo-jimenez-trabajo-en-equipo-para-fortalecer-seguridad-y-desarrollo-en-coahuila-GF20703371
$!La extracción intensiva de agua subterránea mantiene en alerta a productores y habitantes del municipio, quienes advierten riesgos para el abastecimiento de agua potable y la actividad agrícola de la región.
La extracción intensiva de agua subterránea mantiene en alerta a productores y habitantes del municipio, quienes advierten riesgos para el abastecimiento de agua potable y la actividad agrícola de la región. PEDRO PESINA

Habitantes del sector señalan que con este nuevo pozo se busca ampliar el volumen de extracción en una zona donde ya se ha documentado el agotamiento de los mantos acuíferos naturales. Lo más cuestionado por la población es que, aunque la normativa vigente establece la prohibición de nuevas perforaciones por el riesgo de agotamiento total del agua subterránea, ninguna autoridad ha intervenido para detener estas obras ni para sancionar a quienes las realizan.

$!En el predio Viñedos Los Hoyos fue observada infraestructura hidráulica que transporta agua a lo largo de más de 20 kilómetros hacia instalaciones privadas, situación que ha generado cuestionamientos entre vecinos y organizaciones civiles.
En el predio Viñedos Los Hoyos fue observada infraestructura hidráulica que transporta agua a lo largo de más de 20 kilómetros hacia instalaciones privadas, situación que ha generado cuestionamientos entre vecinos y organizaciones civiles. PEDRO PESINA

La sobreexplotación de los mantos acuíferos representa un riesgo grave para el abastecimiento de agua potable, la actividad agrícola y el equilibrio ambiental de Parras, municipio reconocido históricamente por su riqueza hídrica y su tradición vitivinícola.

Vecinos y organizaciones civiles exigen una intervención inmediata de las autoridades competentes para hacer cumplir la ley, proteger el recurso y garantizar que el agua siga siendo un bien disponible para todos.

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