Ramos Arizpe destaca como municipio líder en transparencia y atención ciudadana

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, manifestó su orgullo al posicionar a la administración como el único municipio en Coahuila en alcanzar un cumplimiento del 100% en la nueva reglamentación de transparencia municipal.

“Estamos bien orgullosos porque somos el único municipio que cumplimos al 100% de todo Coahuila. No tanto del trabajo que hago sino de todo el equipo que representa la presidencia municipal”, expresó el edil.

Gutiérrez Merino explicó que estas calificaciones trimestrales requieren de un esfuerzo administrativo considerable, pues se evalúa detalladamente desde el gasto corriente hasta la entrega de apoyos sociales y la adquisición de bienes.

“Mantener estas calificaciones cuesta bastante trabajo porque es una capacitación constante de todos los directores. Nosotros damos la transparencia de todo, desde una pluma hasta un vehículo”, detalló el mandatario.

Por otro lado, el alcalde destacó el éxito del sistema de atención vía “bot”, el cual ha procesado alrededor de 250 reportes ciudadanos relacionados con servicios públicos como luminarias, bacheo y retiro de vehículos abandonados.

“El bot está funcionando perfectamente bien. El día de hoy van a ser 30 luminarias y 18 baches. Si la gente no lo hubiera reportado en el bot, no lo hubiéramos tenido”, señaló sobre la operatividad diaria del programa.

Respecto a la eficiencia de respuesta, Gutiérrez Merino aseguró que el seguimiento es personal y constante, buscando que acciones menores como reparaciones de fugas o fallas en el transporte se resuelvan en un periodo corto.

“Todas las acciones de lámparas, un bache, una fuga de agua o un carro abandonado se hacen inmediatamente a máximo cuatro días y se va a estar bajando esa cantidad de días”, puntualizó.

En materia de recursos hídricos, el alcalde informó sobre el hallazgo de tres pozos positivos durante su gestión y la planificación de dos más para este año, con el fin de garantizar la distribución de agua a la población.

“Hemos encontrado tres pozos positivos en esta administración, vienen otros dos que vamos a hacer en este año y vamos a ir trabajando para poder tener la mayor agua posible”, concluyó Gutiérrez Merino.