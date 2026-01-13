Albañil de Monclova que gana Lamborghini y Corvette cambiará autos de lujo por efectivo

Ayer dimos a conocer que la fortuna tocó a la puerta de Luis Alberto Ruelas Juárez, un trabajador de la construcción originario de Monclova, quien resultó ganador del denominado “Mega Combo Millonario”, una rifa organizada por la plataforma Rifas Económicas Chihuahua y realizada el pasado 6 de enero mediante transmisiones en redes sociales.

El premio original consistía en un atractivo paquete de vehículos de lujo y alto rendimiento, encabezado por un Lamborghini Huracán y un Chevrolet Corvette C8, además de una Ford Raptor R y varias camionetas de gama alta, entre ellas una GMC Sierra Denali, una Chevrolet Silverado, una Sierra Denali Súper Cargada y un Nissan Sentra SR, lo que elevaba de manera considerable el valor total del premio.

Sin embargo, tras conocer el resultado y aparecer en entrevistas difundidas por los organizadores, Ruelas Juárez manifestó su decisión de no recibir los vehículos y optar por el equivalente económico del premio, una alternativa contemplada dentro de las bases del sorteo.

En entrevistas con medios locales, el ganador explicó que el recurso económico lo destinará a la compra de herramientas y equipo de trabajo para continuar laborando en la obra, subrayando que este premio representa una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y asegurar mayor estabilidad para su futuro.