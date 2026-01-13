Albañil de Monclova que gana Lamborghini y Corvette cambiará autos de lujo por efectivo

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Albañil de Monclova que gana Lamborghini y Corvette cambiará autos de lujo por efectivo
    Luis Alberto Ruelas Juárez, albañil originario de Monclova, resultó ganador del “Mega Combo Millonario”, una rifa que incluía vehículos de lujo y alto rendimiento. FOTO: REDES SOCIALES

Luis Alberto Ruelas Juárez, albañil originario de Monclova, se convirtió en el ganador del “Mega Combo Millonario” organizado por Rifas Económicas Chihuahua, un sorteo que incluía autos de lujo y alto rendimiento

Ayer dimos a conocer que la fortuna tocó a la puerta de Luis Alberto Ruelas Juárez, un trabajador de la construcción originario de Monclova, quien resultó ganador del denominado “Mega Combo Millonario”, una rifa organizada por la plataforma Rifas Económicas Chihuahua y realizada el pasado 6 de enero mediante transmisiones en redes sociales.

El premio original consistía en un atractivo paquete de vehículos de lujo y alto rendimiento, encabezado por un Lamborghini Huracán y un Chevrolet Corvette C8, además de una Ford Raptor R y varias camionetas de gama alta, entre ellas una GMC Sierra Denali, una Chevrolet Silverado, una Sierra Denali Súper Cargada y un Nissan Sentra SR, lo que elevaba de manera considerable el valor total del premio.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sueño cumplido? Trabajador de Monclova gana un Lamborghini y un Corvette

Sin embargo, tras conocer el resultado y aparecer en entrevistas difundidas por los organizadores, Ruelas Juárez manifestó su decisión de no recibir los vehículos y optar por el equivalente económico del premio, una alternativa contemplada dentro de las bases del sorteo.

En entrevistas con medios locales, el ganador explicó que el recurso económico lo destinará a la compra de herramientas y equipo de trabajo para continuar laborando en la obra, subrayando que este premio representa una oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y asegurar mayor estabilidad para su futuro.

Temas


Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok