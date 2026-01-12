Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Ha quedado atrás la mala fama del público saltillense de ser una audiencia poco receptiva, pues el arranque de este 2026 lo demuestra con la llegada de diversas obras de teatro que se presentarán en la ciudad durante las primeras semanas del año. Así que, si eres fan de la comedia, el drama o simplemente admiras la trayectoria artística de alguno de los actores que pisarán los escenarios locales, esta es tu oportunidad de verlos de manera cercana. Te dejamos el recuento en VMÁS para que sepas a cuál de las obras asistir y dónde adquirir tus entradas.

SEDUCTOR Descrita como una historia atrevida, divertida y llena de enredos, llega a Saltillo el próximo 18 de enero la obra Seductor, protagonizada por Humberto Zurita, junto a Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela. La cita es en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con dos funciones programadas a las 5:00 y 7:00 de la tarde, lo que brinda al público la oportunidad de disfrutar a uno de los actores con mayor trayectoria en televisión, cine y teatro nacional. Los boletos están disponibles en el sitio newticket, con cuatro localidades: Bronce en $450 pesos, Plata en $500, Oro en $700 y VIP en $850 pesos por persona.

CRUISE: MI ÚLTIMA NOCHE EN LA TIERRA El actor mexicano Alejandro Speitzer se embarca en una gira por el país con la puesta en escena Cruise: Mi última noche en la Tierra, con la que llegará a tierras coahuilenses, específicamente a Torreón y Saltillo. En la capital del estado se presentará el próximo lunes 26 de enero, con una única función a las 7:00 de la noche en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos están a la venta en newticket.com.mx, con precios de $750 pesos para General, $1,000 para Preferente y $1,250 pesos para VIP.

POR QUÉ LOS HOMBRES AMAN A LAS CABRONAS La nueva temporada teatral de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? arrancará el año con una gira por diversas ciudades de México y contará con un elenco integrado por Ninel Conde, Yahir y la primera actriz Laura Flores. De acuerdo con la información disponible, la venta de boletos se realizará a través del sitio newticket.com.mx, con precios que van de los $500 a los $1,000 pesos, según la zona elegida. Las funciones están programadas para las 18:00 y 20:30 horas, un día después de su presentación en Torreón.