$!Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

El despacho de abogados detrás de la denuncia contra el director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, es De la Garza-Vega abogados, una firma que tiene un conflicto de interés por su vínculo con David Ramos Montemayor, titular de la Dirección General de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de Nuevo León. En la denuncia interpuesta por supuesto fraude contra el Director General, se encuentra la firma De la Garza-Vega, vinculada a Filiberto de la Garza, hermano de Adrián de la Garza, actual presidente municipal de Monterrey, Nuevo León y exprocurador de justicia en ese estado. Pero no solo eso, en la denuncia se cita a un personaje clave como asesor jurídico del denunciante: Herwen López Álvarez.

Según una investigación hecha por VANGUARDIA, el abogado Herwen López Álvarez también aparece como socio de la empresa Promotora de Inmuebles y Asesores Jurídicos de Monterrey S.A de C.V, constituida a finales de 2019. Además, como socio de la misma empresa aparece David Ramos Montemayor, actual funcionario de la Fiscalía General de Nuevo León, lo que refleja un conflicto de interés en el caso "fabricado" contra el Director General de Vanguardia. David Ramos Montemayor figura como administrador de la empresa, y apenas en 2025 la Fiscalía dio a conocer su nueva estructura a la llegada de Javier Enrique Flores Saldívar, Fiscal General. En esa nueva estructura aparece David Ramos Montemayor como titular de la Dirección General de Investigación y Litigación.

VANGUARDIA publicó el lunes que el operativo para la detención de Armando Castilla Galindo utilizó el despliegue de 36 agentes, lo que se puede entender por la cercanía y vínculo entre el asesor de la parte demandante y el director de Investigación y Litigación de la Fiscalía.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un conflicto de interés es cuando existe la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. VANGUARDIA intentó ingresar a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Fiscalía General de Nuevo León, pero fue infructuoso a través de su página web.

ABOGADO CON ANTECEDENTES

En 2021, en plena contienda para la gubernatura de Nuevo León, Grupo Reforma publicó que el panista Fernando Larrazábal y el priista Adrián de la Garza eran rivales en la contienda, pero en el terreno de los negocios no, pues el diario documentó la realización de operaciones inmobiliarias con una empresa vinculada a Filiberto de la Garza, hermano del entonces aspirante tricolor. Reforma reveló que en 2020 Larrazábal adquirió porciones de terreno de más de 13 mil metros cuadrados al sur de Monterrey a través de dos empresas compradoras: Proyectos del Cerro de la Silla y Proyectos Nem. El diario citó fuentes allegadas a las transacciones que revelaron que Proyectos del Cerro de la Silla (constituida en Saltillo, Coahuila) es operada por Filiberto de la Garza Santos, hermano de Adrián y fundador del despacho De la Garza Santos, que hoy aparece como De la Garza-Vega Abogados, bufete detrás de la denuncia interpuesta al Director General de Vanguardia. De acuerdo con lo que documentó Grupo Reforma, uno de los vínculos entre la empresa Proyectos del Cerro de la Silla y Filiberto de la Garza es Herwen López Álvarez, quien figura como comisario u órgano de vigilancia de la compañía, cargo que persiste, según corroboró Vanguardia. Además, es comisario en otra compañía formada por Filiberto y su esposa, denominada Consorcio DLGS, dedicada a servicios de seguridad y custodia de valores. Es Herwen López Álvarez quien fue citado en la denuncia como asesor jurídico del denunciante, un personaje que también aparece como socio de un alto funcionario de la Fiscalía de Nuevo León. INFLUENCIAS DE ADRIÁN DE LA GARZA

No es la primera vez que Adrián de la Garza resulta salpicado por presuntos conflictos de interés o tráfico de influencias; hace un año, Arturo Bernabé Cortez Garza, accionista de Garage y Talleres denunció que Adrián de la Garza, en colusión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, José Arturo Salinas, y el encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, lo extorsionaron para robarle sus acciones. También, junto a su hermano Filiberto, dueño del despacho, fueron involucrados en un fraude inmobiliario en Cancún, Quintana Roo y en la apertura de casinos en Monterrey. Además, el alcalde de Monterrey tiene nexos con Coahuila, pues tanto el gobierno de Coahuila como la administración de Adrián de la Garza de 2015 a 2021, usaron una misma empresa señalada por el SAT de simular operaciones para facturar.