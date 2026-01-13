POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA

I. PARA RIPLEY

Entre las muchas irregularidades en las cuales incurrió la Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Javier Flores Saldívar, en el caso que “fabricó” contra el Director General de VANGUARDIA, se encuentra el hecho de haber dado por buena la “acusación” formulada por una persona a la que ningún integrante de esa dependencia, o del Poder Judicial del vecino estado, ha visto nunca, porque jamás compareció ante ellos. Pero no sólo eso, sino que nadie puede realizar una descripción de cuál es su apariencia, porque no existe en la “carpeta de investigación” ni siquiera una identificación con su foto.

II. AUNQUE USTED NO LO CREA

Por increíble que pueda parecerle a cualquiera que aplique al caso la más mínima dosis de sentido común, el representante de la Fiscalía que participó en la audiencia del caso, el pasado sábado, aseguró durante ésta que no había en la carpeta “nada que le hiciera dudar” a la Fiscalía de Nuevo León sobre la veracidad de lo manifestado... aunque nadie hubiera visto nunca –ni siquiera en videoconferencia– a quien presentó la “acusación”.

III. CÍRCULO DE INTERESES

Y sin duda se entiende la vehemencia con la cual la Fiscalía defendía su caso ante el juez de control: se trata, de acuerdo con los testimonios de múltiples personas, a los que esta columna ha accedido en los últimos días, de una auténtica “industria de la extorsión” que genera millonarias ganancias para los policías, ministerios públicos, jueces de control y despachos privados de abogados que se encuentran coludidos para fabricar los casos, obtener órdenes de aprehensión, arrestar personas y luego exprimirles todos los recursos que les sea posible. Y entre los nombres de quienes, desde fuera, participan del negocio, surgen los de Roberto Vega Rodríguez y Filiberto de la Garza.

IV. TODAS LAS HUELLAS

Los dos mencionados arriba son socios en el despacho “De la Garza Vega Abogados”. Y aunque no se acreditaron como “asesores” del fantasma que acusó falsamente al Director de VANGUARDIA, todo indica que se encuentran detrás de la trama porque el escrito inicial de querella se imprimió en papelería de dicha firma legal y el correo electrónico que se proporcionó para acceder al sistema virtual de la Fiscalía es de su dominio web “delagarzavega.com” y el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones corresponde al mismo despacho.

V. ¿SERÁ?

¿Recuerda usted el relevante papel que los regiomontanos Alfonso Romo y Tatiana Clouthier jugaron en la campaña presidencial de López Obrador en 2018? Su participación fue clave para romper la resistencia de la clase media y no pocos integrantes del empresariado de todo el país. ¿Por qué la pregunta? Porque hay quienes afirman que en Coahuila están surgiendo perfiles semejantes a los mencionados que estarían dispuestos a vincularse a las campañas de los representantes de la cuatroté en Coahuila, tan pronto como el árbitro electoral pite el inicio de las hostilidades.

VI. EXPECTATIVA

Lo de menos, desde luego, es que surjan ese tipo de perfiles, pues en diversas regiones de la entidad ha ocurrido eso en el pasado reciente. Basta recordar el caso del extinto Armando Guadiana, un empresario de alto perfil que decidió jugársela con Morena. Lo de más será que puedan resultar eficaces y convincentes como lo fueron Romo y Clouthier. Habrá que estar atentos, a ver si el rumor se convierte en una realidad que ponga interesante la contienda.

VII. QUIEREN SORPRENDER

Esta misma semana, nos dicen los enterados de la agenda política naranja, el partido que a nivel nacional dirige Jorge Álvarez Máynez va a definir su estrategia para saltar a la cancha de la competencia local por los 25 asientos de la próxima Legislatura del Congreso de Coahuila. La ruta será trazada en una encerrona a realizarse en la Ciudad de México, en la cual, entre otras cosas, se establecerá el porcentaje de votos que Movimiento Ciudadano se impondrá como meta en Coahuila para el primer domingo de junio próximo. Quienes han escuchado conversaciones detrás de las puertas dicen que vienen en serio...

VIII. ¿SERÁ POSIBLE?

¿Qué significa eso? Que los emecistas buscarán colocarse entre las tres principales fuerzas políticas del Estado, imponiéndose una meta de votos que implicaría conseguir una cifra de dos dígitos. Se ve, desde luego, muy cuesta arriba, pero también es cierto que, en las últimas elecciones presidenciales, pocos creían que MC podría obtener 10 por ciento de los votos, y al final logró alcanzar y rebasar –por algunas décimas– esa cifra...

IX. AMENAZA

Por cierto que, si MC lograra lo que se afirma, una de las consecuencias que ello podría acarrear es que Coahuila se quedara sin partidos estatales. Porque si los pupilos de Dante Delgado logran convertirse en una opción atractiva para los descontentos, seguramente eso implicaría arrebatarle los votos que partidos como la UDC, de Lenin Pérez Rivera, requieren para cruzar el umbral del registro –tres por ciento de los votos– y sobrevivir otros tres años a costa de las prerrogativas estatales. Y de los otros dos partidos locales que competirán, pues ni qué decir: seguro usted ni siquiera sabía de su existencia. Mucho menos podría recordar sus nombres.