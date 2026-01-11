Alcalde de Allende desata polémica al pagar predial... de siete inmuebles

ALLENDE, COAH.- Con el objetivo de promover la cultura del cumplimiento fiscal y fortalecer la recaudación municipal, el alcalde de Allende, Ricardo Alfonso Treviño, acudió a las cajas de la Tesorería Municipal para realizar el pago del impuesto predial correspondiente a sus propiedades, en un acto que buscó enviar un mensaje de corresponsabilidad ciudadana.

Durante su visita, el edil destacó la importancia de que la población participe en este ejercicio, al recordar que durante todo el mes de enero se mantiene vigente un descuento del 15% para los contribuyentes cumplidos, incentivo que, dijo, representa un apoyo directo a la economía familiar.

Sin embargo, el acto no pasó desapercibido en redes sociales, donde diversos usuarios criticaron al munícipe por el número de propiedades a su nombre, pues fueron siete boletas las que mostraba. Los señalamientos se centraron en una supuesta incongruencia entre su patrimonio y el discurso de austeridad que promueve Morena, partido del que emana el alcalde.

Ante ello, Treviño sostuvo que el pago de impuestos es una responsabilidad cívica, independientemente del número de bienes que se posean. “Estamos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Invito a todas las familias de Allende a que aprovechen los beneficios fiscales de este primer mes del año”, expresó.

El alcalde agradeció a los ciudadanos que ya han acudido a cumplir con esta obligación y aseguró que los recursos recaudados se traducirán en obras y servicios para la comunidad.