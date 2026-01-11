Alcalde de Allende desata polémica al pagar predial... de siete inmuebles

Coahuila
/ 11 enero 2026
    Alcalde de Allende desata polémica al pagar predial... de siete inmuebles
    El alcalde de Allende, Ricardo Alfonso Treviño, acudió a la Tesorería Municipal para realizar el pago de su impuesto predial y exhortar a la ciudadanía a cumplir con esta obligación. FOTO: REDES SOCIALES

El acto del edil generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre su patrimonio y el discurso de austeridad de su partido

ALLENDE, COAH.- Con el objetivo de promover la cultura del cumplimiento fiscal y fortalecer la recaudación municipal, el alcalde de Allende, Ricardo Alfonso Treviño, acudió a las cajas de la Tesorería Municipal para realizar el pago del impuesto predial correspondiente a sus propiedades, en un acto que buscó enviar un mensaje de corresponsabilidad ciudadana.

Durante su visita, el edil destacó la importancia de que la población participe en este ejercicio, al recordar que durante todo el mes de enero se mantiene vigente un descuento del 15% para los contribuyentes cumplidos, incentivo que, dijo, representa un apoyo directo a la economía familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción

Sin embargo, el acto no pasó desapercibido en redes sociales, donde diversos usuarios criticaron al munícipe por el número de propiedades a su nombre, pues fueron siete boletas las que mostraba. Los señalamientos se centraron en una supuesta incongruencia entre su patrimonio y el discurso de austeridad que promueve Morena, partido del que emana el alcalde.

Ante ello, Treviño sostuvo que el pago de impuestos es una responsabilidad cívica, independientemente del número de bienes que se posean. “Estamos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Invito a todas las familias de Allende a que aprovechen los beneficios fiscales de este primer mes del año”, expresó.

El alcalde agradeció a los ciudadanos que ya han acudido a cumplir con esta obligación y aseguró que los recursos recaudados se traducirán en obras y servicios para la comunidad.

Temas


Predial
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Coahuila
Allende

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial
Trump, sin frenos

Trump, sin frenos
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Elección popular del Poder Judicial: ¿Cruzar el Rubicón?