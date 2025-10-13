Alcalde de Ramos Arizpe mantiene perspectiva positiva pese a desaceleración en inversión

/ 13 octubre 2025
    Alcalde de Ramos Arizpe mantiene perspectiva positiva pese a desaceleración en inversión
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, resaltó que la seguridad es clave para la llegada de inversiones. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez Merino asegura que el nuevo C2 y la coordinación con empresarios blindan la seguridad y la economía del municipio

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, afirmó que el municipio se mantiene “a la vanguardia” para la atracción de inversiones, destacando la seguridad y la estabilidad económica como pilares para el crecimiento, a pesar de una ligera desaceleración causada por nuevos impuestos de Estados Unidos.

El edil señaló la importancia de la coordinación constante entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado. “La seguridad no se da sola, hay que crearla y hay que hacerla. La seguridad siempre estar en coordinación con municipio, estado, eso es lo mejor”, puntualizó el mandatario.

Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento industrial se sustenta en un esfuerzo conjunto. “Hay que estar platicando con parqueros, con empresarios, con personas que trabajan en esas empresas y mantener todo”, explicó.

El Alcalde reconoció que la situación económica global ha impactado ligeramente la llegada de capital, debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Aún con esta tendencia a la baja, el Gobierno Municipal busca revertir el panorama, negociando con inversionistas de otros países.

“Nosotros tenemos que empezar a negociar con ellos, qué descuentos, qué podemos hacer para poder mejorar con ellos la inversión aquí en Ramos”, mencionó.

En materia de seguridad, el alcalde detalló que la próxima puesta en marcha del nuevo C2 permitirá ampliar la vigilancia. “El C2 nos ayuda a tener el doble 360 ojos que están vigilando la ciudadanía”, explicó, sumando las nuevas cámaras a los elementos policiales en activo.

La red de videovigilancia abarcará todo Ramos Arizpe, desde Santa María hasta Manantiales, con el objetivo de reducir la delincuencia. El edil espera que la medida cree una percepción de riesgo para los criminales: “es una situación que los mismos maleantes empiezan a ver, pues aquí no, déjame voy a otra ciudad porque ya hay una ciudad vigilada”.

Finalmente, el munícipe recordó la próxima realización de una Feria del Empleo con más de 1500 vacantes y 70 empresas, lo que demuestra la vigencia del ritmo de trabajo en el municipio. Asimismo, aseguró que ofrecerán alrededor de 50 plazas para formar parte del personal municipal, además de vacantes para personas con discapacidad.

Temas


Seguridad
inversiones

Localizaciones


Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

