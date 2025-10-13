Alcalde de Ramos Arizpe mantiene perspectiva positiva pese a desaceleración en inversión

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, afirmó que el municipio se mantiene “a la vanguardia” para la atracción de inversiones, destacando la seguridad y la estabilidad económica como pilares para el crecimiento, a pesar de una ligera desaceleración causada por nuevos impuestos de Estados Unidos.

El edil señaló la importancia de la coordinación constante entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado. “La seguridad no se da sola, hay que crearla y hay que hacerla. La seguridad siempre estar en coordinación con municipio, estado, eso es lo mejor”, puntualizó el mandatario.

Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento industrial se sustenta en un esfuerzo conjunto. “Hay que estar platicando con parqueros, con empresarios, con personas que trabajan en esas empresas y mantener todo”, explicó.

El Alcalde reconoció que la situación económica global ha impactado ligeramente la llegada de capital, debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos.