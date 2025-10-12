Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado

Coahuila
/ 12 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado
    El Alcalde subrayó que el nuevo alumbrado permitirá a los vecinos caminar, ejercitarse y desplazarse con mayor seguridad. FOTO: CORTESÍA

Alcalde Tomás Gutiérrez destacó que estas acciones impulsan espacios más seguros

Dentro del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el encendido oficial del nuevo sistema de alumbrado público sobre la avenida Francisco Villa y Río, en la colonia Revolución, una obra que marca un paso más en el compromiso del Gobierno Municipal por dotar a las familias de espacios más seguros, funcionales y mejor iluminados.

El nuevo sistema de iluminación incluye la instalación de 52 bases de concreto, con igual número de arbotantes de nueve metros de altura y brazo de 1.80 metros, además de 52 luminarias de 150 watts, tecnología que permite una mayor eficiencia energética y durabilidad. La inversión total fue de 2.1 millones de pesos provenientes del Gobierno Municipal, dentro del plan de infraestructura programado para este año.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece salud pública con clínicas; cada una atendería hasta 13 mil personas

Durante el evento, el alcalde destacó que la seguridad y la calidad de vida de los ramosarizpenses son prioridades de su administración, por lo que esta obra responde a una de las peticiones más sentidas de los vecinos.

Con este nuevo alumbrado, las familias podrán salir a caminar, acudir a las tiendas o hacer ejercicio con mayor tranquilidad. Los jóvenes podrán regresar del trabajo o de sus estudios en un entorno mejor iluminado y más seguro, expresó Gutiérrez Merino al poner en marcha el sistema.

Acompañado por César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y Jorge Alberto Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, el edil reiteró que las obras de infraestructura urbana representan un factor clave para el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

$!Se instalaron 52 bases de concreto y 52 arbotantes de nueve metros, con luminarias de 150 watts de tecnología eficiente.
Se instalaron 52 bases de concreto y 52 arbotantes de nueve metros, con luminarias de 150 watts de tecnología eficiente. FOTO: CORTESÍA

En representación de los vecinos, José Carlos Montoya agradeció al Gobierno Municipal por atender una necesidad que llevaba años pendiente en la zona.

“Agradecemos infinitamente porque es una obra que viene a beneficiar a todas las colonias aledañas, sobre todo Portales y Revolución. Así queremos que sigas trabajando, señor presidente. El pueblo eso es lo que quiere: obras y servicios para tener un mejor nivel de vida”, manifestó el ciudadano ante los asistentes.

El alcalde destacó que la administración municipal ha mantenido un ritmo constante de trabajo a través del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el cual contempla una inversión global de 147 millones de pesos en su última etapa de 2025.

$!El encendido forma parte de un paquete de infraestructura municipal con inversión global de 147 millones de pesos.
El encendido forma parte de un paquete de infraestructura municipal con inversión global de 147 millones de pesos. FOTO: CORTESÍA

Este paquete de infraestructura abarca seis ejes estratégicos: Vialidades, con pavimentaciones y rehabilitación de calles principales; salud comunitaria, mediante la construcción y equipamiento de centros médicos; espacios recreativos, que buscan fomentar la convivencia familiar; alumbrado público, para fortalecer la seguridad y la movilidad nocturna; servicios hidráulicos, con obras de agua potable y drenaje sanitario; seguridad pública, con acciones para mejorar la infraestructura operativa y la iluminación perimetral en sectores estratégicos.

El encendido del nuevo alumbrado sobre la avenida Francisco Villa representa, además, un avance en la modernización del sistema energético municipal, pues las luminarias de 150 watts instaladas son de tecnología LED de alta eficiencia, capaces de ofrecer una iluminación más potente con menor consumo eléctrico, lo que se traduce en ahorro para el municipio y en sostenibilidad ambiental.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Tú Decides’ impulsa desarrollo rural y participación ciudadana en Ramos Arizpe

Durante el recorrido, vecinos y autoridades realizaron una caminata simbólica por el tramo intervenido, comprobando la mejora en la visibilidad y la seguridad del entorno.

Gutiérrez Merino reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras que eleven la calidad de vida de los ciudadanos y que consoliden a Ramos Arizpe como un municipio moderno, limpio y seguro.

Temas


Alumbrado Público
obras públicas

Localizaciones


Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha