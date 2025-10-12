Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado

Dentro del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el encendido oficial del nuevo sistema de alumbrado público sobre la avenida Francisco Villa y Río, en la colonia Revolución, una obra que marca un paso más en el compromiso del Gobierno Municipal por dotar a las familias de espacios más seguros, funcionales y mejor iluminados.

El nuevo sistema de iluminación incluye la instalación de 52 bases de concreto, con igual número de arbotantes de nueve metros de altura y brazo de 1.80 metros, además de 52 luminarias de 150 watts, tecnología que permite una mayor eficiencia energética y durabilidad. La inversión total fue de 2.1 millones de pesos provenientes del Gobierno Municipal, dentro del plan de infraestructura programado para este año.

Durante el evento, el alcalde destacó que la seguridad y la calidad de vida de los ramosarizpenses son prioridades de su administración, por lo que esta obra responde a una de las peticiones más sentidas de los vecinos.

Con este nuevo alumbrado, las familias podrán salir a caminar, acudir a las tiendas o hacer ejercicio con mayor tranquilidad. Los jóvenes podrán regresar del trabajo o de sus estudios en un entorno mejor iluminado y más seguro, expresó Gutiérrez Merino al poner en marcha el sistema.

Acompañado por César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y Jorge Alberto Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, el edil reiteró que las obras de infraestructura urbana representan un factor clave para el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario.