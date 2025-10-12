Ramos Arizpe: Colonia Revolución estrena moderno sistema de alumbrado
Alcalde Tomás Gutiérrez destacó que estas acciones impulsan espacios más seguros
Dentro del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el encendido oficial del nuevo sistema de alumbrado público sobre la avenida Francisco Villa y Río, en la colonia Revolución, una obra que marca un paso más en el compromiso del Gobierno Municipal por dotar a las familias de espacios más seguros, funcionales y mejor iluminados.
El nuevo sistema de iluminación incluye la instalación de 52 bases de concreto, con igual número de arbotantes de nueve metros de altura y brazo de 1.80 metros, además de 52 luminarias de 150 watts, tecnología que permite una mayor eficiencia energética y durabilidad. La inversión total fue de 2.1 millones de pesos provenientes del Gobierno Municipal, dentro del plan de infraestructura programado para este año.
Durante el evento, el alcalde destacó que la seguridad y la calidad de vida de los ramosarizpenses son prioridades de su administración, por lo que esta obra responde a una de las peticiones más sentidas de los vecinos.
Con este nuevo alumbrado, las familias podrán salir a caminar, acudir a las tiendas o hacer ejercicio con mayor tranquilidad. Los jóvenes podrán regresar del trabajo o de sus estudios en un entorno mejor iluminado y más seguro, expresó Gutiérrez Merino al poner en marcha el sistema.
Acompañado por César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y Jorge Alberto Ramos Aguirre, director de Alumbrado Público, el edil reiteró que las obras de infraestructura urbana representan un factor clave para el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario.
En representación de los vecinos, José Carlos Montoya agradeció al Gobierno Municipal por atender una necesidad que llevaba años pendiente en la zona.
“Agradecemos infinitamente porque es una obra que viene a beneficiar a todas las colonias aledañas, sobre todo Portales y Revolución. Así queremos que sigas trabajando, señor presidente. El pueblo eso es lo que quiere: obras y servicios para tener un mejor nivel de vida”, manifestó el ciudadano ante los asistentes.
El alcalde destacó que la administración municipal ha mantenido un ritmo constante de trabajo a través del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, el cual contempla una inversión global de 147 millones de pesos en su última etapa de 2025.
Este paquete de infraestructura abarca seis ejes estratégicos: Vialidades, con pavimentaciones y rehabilitación de calles principales; salud comunitaria, mediante la construcción y equipamiento de centros médicos; espacios recreativos, que buscan fomentar la convivencia familiar; alumbrado público, para fortalecer la seguridad y la movilidad nocturna; servicios hidráulicos, con obras de agua potable y drenaje sanitario; seguridad pública, con acciones para mejorar la infraestructura operativa y la iluminación perimetral en sectores estratégicos.
El encendido del nuevo alumbrado sobre la avenida Francisco Villa representa, además, un avance en la modernización del sistema energético municipal, pues las luminarias de 150 watts instaladas son de tecnología LED de alta eficiencia, capaces de ofrecer una iluminación más potente con menor consumo eléctrico, lo que se traduce en ahorro para el municipio y en sostenibilidad ambiental.
Durante el recorrido, vecinos y autoridades realizaron una caminata simbólica por el tramo intervenido, comprobando la mejora en la visibilidad y la seguridad del entorno.
Gutiérrez Merino reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras que eleven la calidad de vida de los ciudadanos y que consoliden a Ramos Arizpe como un municipio moderno, limpio y seguro.