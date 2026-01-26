Alcalde de Ramos Arizpe nombra a Nicanor Aguirre como nuevo titular de EMAS
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El nuevo gerente dará continuidad a los proyectos y acciones la empresa municipal
RAMOS ARIZPE, COAH.-El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció el nombramiento de Nicanor Aguirre Flores como nuevo Gerente General de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), en sustitución de Enrique Alatorre Saldívar, quien dejará el cargo para atender una situación de salud.
El presidente municipal explicó que el relevo se realiza con responsabilidad y respeto, y aprovechó para agradecer el trabajo y la entrega de Alatorre Saldívar durante el tiempo que estuvo al frente del organismo operador, periodo en el que —dijo— dio su máximo esfuerzo para mejorar el sistema de agua potable del municipio.
TE PUEDE INTERESAR: Reconocen sectores educativo, comercial y social impacto del Mercadito ‘A peso todos por más – Mejora’ en Ramos Arizpe
Gutiérrez Merino destacó que Nicanor Aguirre cuenta con experiencia y conocimiento en el sector, cualidades que permitirán dar continuidad a las acciones y proyectos que se vienen desarrollando en EMAS.“Nicanor tiene experiencia en el tema y se dedica a esto. Con él podremos mantener y continuar el buen trabajo que hizo Enrique Alatorre Saldívar”, subrayó el edil.
Al asumir el cargo, Aguirre Flores refrendó su compromiso con la ciudadanía de Ramos Arizpe y con la administración municipal, al señalar que su gestión estará enfocada en el trabajo responsable y en el fortalecimiento del servicio.“Vamos a hacer un trabajo muy responsable en beneficio de toda la ciudadanía de Ramos Arizpe. Agradezco al ingeniero Enrique Alatorre el tiempo que estuvo al frente de la empresa y le deseo lo mejor; la salud es lo principal. Reafirmo mi compromiso con el alcalde Tomás Gutiérrez”, expresó.
Por su parte, Enrique Alatorre Saldívar agradeció la confianza que se le otorgó durante su gestión al frente de EMAS y manifestó su disposición para realizar una entrega ordenada y eficiente.
TE PUEDE INTERESAR: Becas municipales impulsan el futuro académico de jóvenes y trabajadores en Ramos Arizpe
“Agradezco el honor de haber dirigido los destinos del organismo operador de agua en este importante municipio. Fue una experiencia intensa y de mucho compromiso. Le deseo a Nicanor el mayor de los éxitos y reitero mi voluntad de realizar una entrega totalmente eficiente”, afirmó.
Cabe señalar que Nicanor Aguirre se desempeñaba anteriormente como director de Recolección; tras su salida de dicha área, el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, asumirá esas funciones, además de las que ya venía realizando.