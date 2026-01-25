Becas municipales impulsan el futuro académico de jóvenes y trabajadores en Ramos Arizpe

Desde el sector rural, Araceli Cedillo Almanza, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), destacó que el respaldo recibido le ha permitido demostrar que el origen no define los límites de las metas personales.“Estoy estudiando la Licenciatura en Administración de Empresas y para mí este apoyo es muy importante y muy especial, porque demuestra que, aunque venga de un área rural, si me lo propongo lo puedo lograr. Gracias a la UPRA y al alcalde estoy cumpliendo este sueño, y estoy muy agradecida”, expresó.

A través de este esquema de apoyo, estudiantes del sector rural y urbano, así como trabajadores municipales y elementos de seguridad pública, han logrado acceder y permanecer en instituciones de educación superior, fortaleciendo así sus oportunidades académicas y profesionales.

El programa de becas impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe , encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se ha consolidado como una herramienta fundamental para que jóvenes y trabajadores del municipio puedan continuar con su formación universitaria y avanzar en la construcción de un mejor futuro.

En el caso de los elementos de la Policía Municipal, Manuel Alejandro Fuentes Martínez, quien además labora en la Dirección de Seguridad Pública, subrayó la relevancia de que el municipio promueva la preparación académica de quienes diariamente sirven a la comunidad.“Para mí es muy importante esta oportunidad que nos da el municipio en coordinación con la institución, ya que son pocas las opciones que tenemos para continuar nuestros estudios. Agradezco mucho al alcalde por este apoyo”, señaló.

Por su parte, Germán Merino, vecino del poniente de la ciudad y estudiante de Ingeniería en Manufactura Avanzada en la UPRA, consideró que este tipo de apoyos refuerzan la motivación para seguir esforzándose tanto en el ámbito académico como en el profesional.“Para mí, el apoyo del alcalde es un impulso más para seguir esforzándome y alcanzar nuestras metas como estudiantes y, próximamente, como ingenieros”, indicó.

Asimismo, Pedro Aguirre, joven del área urbana, reconoció que el programa de becas representa un estímulo clave para no abandonar sus estudios y continuar avanzando en sus proyectos personales.“El apoyo que nos brinda el municipio es muy grande y representa una motivación para cumplir nuestros sueños. Se lo agradecemos mucho y esperamos que este respaldo continúe”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Ramos Arizpe su infraestructura hidráulica con obras estratégicas de agua y drenaje

Las y los beneficiarios forman parte del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) y la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), mediante el cual se otorgan becas a estudiantes de distintos sectores, así como a trabajadores municipales y elementos de seguridad pública.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrenda su compromiso de ampliar el acceso a la educación, fortalecer la movilidad social y respaldar a quienes buscan superarse a través de la preparación académica, reconociendo a la educación como un pilar clave para el desarrollo del municipio.